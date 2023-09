Descente aux enfers après un accident de la route

Monique, 35 ans, avait un emploi stable et de bons revenus. Impliquée dans un accident de voiture où une personne a été grièvement blessée, elle est désormais rongée par la culpabilité même si elle n’a commis aucune infraction.

À partir de là, tout s’enchaîne et sa vie bascule. Elle sombre dans la dépression et tombe en arrêt de travail. Pour s’étourdir, elle se réfugie dans le jeu et la consommation de drogue et d’alcool, ce qui accroît encore son endettement. «Je n’avais jamais eu de problèmes financiers jusque là, mais en raison de mes dépendances, je me suis retrouvée avec des soldes de carte de crédit de près de 4000$, des microprêts de 6200$ et un prêt personnel de 20 000$. Je dois aussi 5000$ à l’impôt», énumère Monique.

Une spirale d’endettement

Monique étant incapable d’effectuer les versements sur son prêt auto, le créancier récupère son véhicule. Puis c’est au tour de son propriétaire de la menacer d’éviction, car elle n’a pas payé son loyer depuis des mois. Un jugement du Tribunal administratif du logement est rendu contre elle et elle doit quitter son logement. À la clé: 5500$ de loyer en retard à rembourser. Au total, elle se retrouve aux prises avec 40 600$ de dettes.

Bien qu’elle touche une assurance-salaire de 5500$, les versements mensuels minimaux à effectuer à ses créanciers en engloutissent une bonne part.

Finalement, c’est l’un de ses amis qui la prend sous son aile et l’héberge le temps qu’elle se reprenne en main. Il l’aide à trouver les ressources et l’incite à entreprendre une cure pour ses problèmes de dépendance, ce qu’elle fait en plus d’une thérapie.

Mais elle n’est pas en mesure de rembourser ses dettes et est harcelée par les agences de recouvrement. «C’est son ami qui nous a contactés pour l’aider à trouver une solution», explique Rachel Bouchard, syndique autorisée en insolvabilité chez Raymond Chabot.

Cesser de consommer et assainir ses finances

Depuis, Monique a cessé toute consommation et a arrêté de jouer. Elle est donc sur la bonne voie même si elle admet que le combat est encore loin d’être gagné. Heureusement, plusieurs professionnels et amis sont là pour la soutenir et l’aider.

Pour régler ses problèmes financiers, Rachel Bouchard lui a proposé deux options: la faillite et la proposition de consommateur. «Monique n’était pas à l’aise avec l’idée de faire faillite et puisque son budget le lui permettait, elle a préféré la proposition. Ses créanciers recevront 77% de leur dû sur une période de 60 mois. Les intérêts cessent de courir sur la dette et les recours sont suspendus», explique la syndique.

Bouffée d’oxygène

Bonne nouvelle: le montant à payer chaque mois donne une bouffée d’oxygène à Monique et lui permet de respecter son budget. «Si elle gagne davantage de revenus à un moment donné, elle pourrait aussi rembourser la proposition plus rapidement», précise Rachel Bouchard. Inversement, si ses revenus diminuaient, la proposition pourrait être amendée et les remboursements mensuels réduits.

La syndique a également recommandé à Monique de se faire accompagner par une personne de confiance pendant quelques mois, le temps qu’elle retrouve sa stabilité psychologique et financière. Cette personne pourra jeter un coup d’œil sur son budget et son compte en banque, pour s’assurer qu’elle effectue une saine gestion de ses revenus et n’a pas rechuté dans la consommation ou le jeu.

SA SITUATION FINANCIÈRE

Dettes:

· Prêt personnel: 20 000$

· Cartes de crédit: 3884$

· Microprêts: 6216$

· Jugement pour loyers impayés: 5500$

· Dettes d’impôt: 5000$

TOTAL DES DETTES : 40 600$

Revenus mensuels:

· Assurance-salaire: 5500$

Dépenses mensuelles:

· 4438$ (incluant loyer, téléphone, électricité, épicerie, prêt-auto à venir, etc.)