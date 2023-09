Détroit de Taïwan: la Chine en état d'«alerte élevée»

Les troupes chinoises sont «constamment en état d'alerte élevée» après le passage de deux navires américain et canadien par le détroit de Taïwan, a déclaré samedi un porte-parole militaire chinois.

«Le Commandement du théâtre de l'est de l'Armée populaire de libération de Chine a organisé des forces navales et aériennes pour suivre l'ensemble de leurs parcours et rester en alerte conformément aux lois et aux règlements», a déclaré le colonel en chef Shi Yi.

«Les troupes sur le théâtre restent constamment en état d'alerte élevée et protègeront résolument la souveraineté nationale et la sécurité, ainsi que la paix et la stabilité régionale», a-t-il ajouté dans un communiqué.

Les deux navires - identifiés uniquement dans le communiqué comme «Johnson» des États-Unis et «Ottawa» du Canada - ont «affiché ostensiblement» leur passage à travers les eaux, a estimé le porte-parole.

AFP

Taïwan vit sous la menace constante d'une invasion par la Chine, qui considère l'île comme une de ses provinces dont elle veut le retour dans son giron, au besoin par la force, même si elle dit privilégier une voie pacifique.

Washington reconnaît Pékin depuis 1979, mais reste l'allié le plus puissant de Taïwan et soutient le droit de l'île à décider de son propre avenir.

Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont intensifié les passages dits de «liberté de navigation» par des navires de guerre à la fois dans le détroit de Taïwan et dans la mer de Chine méridionale, afin de renforcer le fait que les deux sont des voies d'eaux internationales, provoquant la colère de Pékin.