D’intéressantes nouveautés de chasse

De nombreux produits novateurs ou améliorés sont présentés chaque année par les manufacturiers de cette industrie en perpétuelle évolution.

En voici quelques-uns qui ont retenu mon attention.

1- Légère, maniable et précise

Photo fournie par Patrick Campeau

Lors d’une récente exposition réservée aux détaillants, Stéphane Pelchat de l’agence Pelchat présentait la X-Bolt Mountain Pro SPR Tungsten de Browning, qui a été lancée en grande pompe lors du dernier SHOT Show. Cette carabine de chasse de précision à verrou ne pèse que 5,14 livres. Sa crosse en fibre de carbone accentuée de graphiques, sa finition Cerakote Tungsten avec un canon allégé flûté, son action en acier inoxydable et sa culasse à cannelures spiralées la rendent très attrayante. Son frein de bouche Recoil Hawg Sporter réduit le recul jusqu’à 76 %. Les modèles 6,5 Creedmoor et 308 Win ont un canon de 18 po de longueur. Celui de la 6,5 PRC, de la 6,8 Western et de la 7 PRC mesure 20 po, tandis que celui de la 7 mm Rem Mag, de la 300 Win Mag et de la 300 PRC a une taille de 22 po.

2- En tout confort

Photo fournie par Patrick Campeau

La réputée firme de chaussures Keen a mis au point une botte courte qui peut être aussi bien utilisée dans le bois qu’à l’atelier. La CSA Reno Mid KBF Waterproof est étanche à l’eau. Elle convient pour tous les types de randonnées grâce à sa membrane respirante et imperméable KEEN.DRY et à sa semelle intercalaire en tissu façonné flexible et résistante à la perforation. Les embouts asymétriques gauche et droit en fibres de carbone non métalliques sont 15 % plus légers que ceux en acier. Le système de saisie du talon KonnectFit assure une meilleure stabilité et l’arche en nylon procure un soutien maximal au milieu du pied. L’enlacement permet un ajustement optimal et sécuritaire pour ne pas se revirer les chevilles, comme le dit si bien l’expression. www.keenfootwear.ca/fr.

3- Pour attirer

Photo fournie par Patrick Campeau

L’adepte de chasse à l’orignal appréciera la nouvelle palette de Recall Designs spécialement conçue pour faire du rattling. Fabriquée avec des feuilles de merisier d’une épaisseur de 3/8 po, elle génère des sons plus naturels et plus vivants que ceux des modèles plus minces. Compacte, elle se glisse aisément dans un havresac. Il est même possible de l’imbiber avec de l’urine. Elle se détaille à moins de 20 $.

4- Bien assis sur ses fesses

Photo fournie par Patrick Campeau

Le passionné qui demeure assis pendant de nombreuses heures a intérêt à être à l’aise. Selon Richard Sicard du Pro Shop Canadian Tire de Saint-Eustache, la chaise Muddy pivotante sur axe de 360° est le nec plus ultra. Pliante, elle est complètement silencieuse grâce à son système d’amortissement du bruit. D’un poids de 17 lb, elle est facile à trimballer avec sa sangle de transport. Le tissu en fil plastifié permet à l’eau de s’égoutter quasi instantanément.

5- À l’abri des regards

Photo fournie par Patrick Campeau

L’an dernier, on a vu apparaître sur le marché le coloris de camouflage OVIX spécialement développé pour la chasse aux gros gibiers. Browning revient à la charge avec un patron unique pour les sauvaginiers. « Il s’agit d’une interprétation technique des milieux humides et des prairies sèches vus du ciel, spécifiquement conçue pour dissimuler les mouvements du corps humain visibles du haut des airs et lors de survols », peut-on lire dans le catalogue en ligne browningcanada.ca. La combinaison des couleurs utilisées et des formes abstraites empêche les gibiers ailés de repérer les teintes qui attirent normalement son attention. On la retrouve dans la série de vêtements Wicked Wing, plusieurs accessoires et des calibres comme le Cynergy, le A5, le Maxus II, le Silver, le Gold Light 10, etc.

