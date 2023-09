LÉVESQUE, Jean-Charles



Au CISSME pavillon Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 11 août 2023, est décédé Monsieur Jean-Charles Lévesque à l'âge de. Il était l'époux de feu Jeanne-D'Arc Brodeur. Le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Pauline (Paul Bonin), Micheline (Luc Pratte), Lise (Pierre-Paul Ouellet), Gilles (Sylvie Charbonneau), ses petits-enfants : Sophie, Mylène, Patrick, Nadia, Cathy, Émilie, ses arrière-petits-enfants : feu Mathieu, Frédéric, Sabrina, Mégan, Roxanne, Laurie, Samuel, Alysson, ses arrière-arrière-petits-enfants : Lexia, Kyle, Nathan et Flavie. Lui survivent également sa soeur: Édith Lévesque, ses neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis.La famille désire remercier tout le personnel de la Résidence Saint-Hyacinthe pour les bons soins prodigués à Monsieur Lévesque.La famille de Monsieur Jean-Charles Lévesque recevra les condoléances le samedi 16 septembre 2023 à 13 h, au1325, RUE GIROUARD ESTSAINT-HYACINTHEwww.ubaldlalime.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le même jour à 15 h, suivie de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-du-Rosaire.