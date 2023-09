En mode musées pour se réconforter et célébrer l’automne!

Voici trois lieux et leurs expositions phares, à la fois incontournables et enrichissantes, à ne pas manquer d’ici leur clôture!

Musée de la civilisation

Pour demain

La nouvelle grande exposition internationale Pour demain nous propose une vision optimiste et inspirante de l’avenir au-delà de l’urgence climatique qui nous préoccupe tous. Conçue par le Barbican de Londres, cette exposition écoresponsable adaptée par le Musée mise « sur notre capacité d’émerveillement, notre curiosité et la sensibilité qu’éveille en nous la beauté du monde ». Le design, l’art, la science, les technologies et la philosophie s’allient pour nous inciter à concevoir la réalité autrement, plus gaiement. Pour la version québécoise, une création de l’artiste mohawk Skawennati a été ajoutée ainsi qu’un espace dédié aux enjeux spécifiques à la nation.

Présentée jusqu’au 7 janvier 2024.

Unique en son genre

Les identités de genre et la diversité sexuelle sont au cœur de cette exposition des plus bienveillantes. Le Musée souhaite participer à « ces importantes discussions et contribuer à démystifier et à célébrer la pluralité des identités de genre » à travers l’expérience et la visibilité des personnes trans, non-binaires ou bispirituelles. On peut voir comment ces personnes ont pu s’émanciper à travers les années et selon leur culture, ici et ailleurs. Malgré l’ouverture des sociétés, les violences basées sur le genre demeurent... d’où l’importance de faire reconnaître leurs identités et leurs droits.

Présentée jusqu’au 14 avril 2024.

mcq.org

Musée national des beaux-arts du Québec

Nous, Les chefs-d’œuvre de la collection nationale

Identités, migrations et territoires sont les grands thèmes abordés à travers une sélection de 69 œuvres d’art ancien, moderne et contemporain du Musée. Ce « voyage philosophique » se veut le moteur d’une réflexion à la fois individuelle et collective. « Un miroir tendu aux visiteurs, reflétant notre société », peut-on lire dans la description de l’exposition. Ce regroupement inédit ouvre la réflexion sur la représentation de soi et des autres. On y retrouve notamment l'œuvre « Portraits de société » de Marie-Claude Pratte qui aborde la caricature et l’impact des préjugés sur 50 tableautins.

Présentée en tout temps.

Jean Paul Riopelle, L’Hommage à Rosa Luxemburg

L’Hommage à Rosa Luxemburg, la plus grande œuvre jamais réalisée par Jean Paul Riopelle peut enfin être pleinement appréciée au Musée. Exposée dans une vitrine de verre aux éclairages raffinés, cette fresque acquise par le Musée en 1996 a été vue par plus de 1,3 million de personnes! L’artiste a créé cette impressionnante composition à son atelier de l’Île-aux-Oies, en 1992, après le décès de sa compagne, la peintre américaine Joan Mitchell, à Paris.

Présentée en tout temps.

mnbaq.org

Monastère des Augustines

Augustines : Soigner corps et âmes

Cette exposition permanente retrace l’évolution de l’engagement spirituel et social des Augustines du Québec à travers les époques. On y découvre leur œuvre sociale auprès des malades et leur mode de vie communautaire grâce à une collection de 50 000 artéfacts issus des 12 monastères-hôpitaux des sœurs.

Re-Cueillir

Cette exposition temporaire propose aux visiteurs de se familiariser avec l’approche de la muséothéra­pie. L’équilibre entre l’action et la contemplation est important pour les Augustines, alors que prendre soin des autres a toujours été au cœur de leur mission.

Présentée jusqu'en décembre 2025.

Un accès quotidien de jour ou de soir, incluant un repas et une activité de mouvement, est aussi disponible!

monastere.ca