Et si Hydro-Québec misait sur la maison solaire

Bien qu’ils ne représentent qu’une infime portion des 4,2 millions de clients résidentiels de la société d’État, le gouvernement Legault devrait peut-être miser sur l’énergie solaire pour répondre aux besoins énergétiques du Québec.

Le dossier du Journal Bye Bye Hydro nous apprenait qu’il y avait près de 800 clients résidentiels d’Hydro-Québec qui produisaient leur propre électricité grâce aux panneaux solaires. Selon l’ancien président Éric Martel, Hydro-Québec (HQ) avait en main en 2018 une étude démontrant que la maison intelligente autoproductrice d’énergie pourrait être rentable au Québec à partir de 2025. «Des propriétaires pourraient produire jusqu’à 15% de leur consommation énergétique», avait-il affirmé.

Si c’est bel et bien le cas, la «maison intelligente» représenterait une judicieuse source supplémentaire d’approvisionnement d’électricité qui pourrait aider Hydro-Québec à répondre à la grandissante demande d’électricité au Québec.

Le problème

Alors que les surplus d’électricité débordaient il y a à peine quelques années, voilà que la production actuelle d’électricité d’Hydro-Québec sera bientôt insuffisante pour répondre à la demande des ménages québécois, des entreprises implantées au Québec, de l’électrification des transports et de la décarbonisation de la Belle Province.

Pour régler en partie cet épineux problème qu’Hydro-Québec a sur le dos, le gouvernement de François Legault supplie maintenant les Québécois de réduire leur consommation d’électricité. Pierre Fitzgibbon, le «superministre» de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, filtre au compte-gouttes les nouveaux projets énergivores des entreprises. Nos exportations d’électricité seront remises en question. Hydro doit trouver de nouvelles sources de production d’électricité. Tout est sur la table: l’énergie nucléaire, les éoliennes, les barrages, etc.

En matière de planification, force est de constater que la haute direction d’Hydro-Québec a été contrainte de faire la girouette au fil des années afin de répondre aux attentes des gouvernements en place.

Hydro-Québec de 2013 à 2022 Données pertinentes par année Année 2013 2018 2022 Gouvernement Marois Couillard Legault Ventes totales (milliard $) 12,9 14,4 16,6 Exportations (milliard $) 1,5 1,7 2,9 Bénéfice net (milliard $) 2,9 3,2 4,6 Actif total (milliard $) 73,1 77,0 89,4 Dette (milliard $) 44,5 46,3 51,5 Effectifs 20 243 19 904 22 051 SOURCE : Données Hydro-Québec

À l’ère Marois

À preuve, en 2012, sous le gouvernement péquiste de Pauline Marois, le PDG d’Hydro-Québec, Thierry Vandal, a dû renoncer à l’énergie nucléaire en fermant les installations de Gentilly-2, à Bécancour (Québec).

Aujourd’hui, sous l’actuel gouvernement caquiste de François Legault, le nouveau PDG d’Hydro, Michael Sabia, étudie la possible réouverture de Gentilly-2 afin de relancer la production d’énergie nucléaire. Méchant virage énergétique!

À l’ère Couillard

En 2018, sous le précédent gouvernement libéral de Philippe Couillard, le PDG d’Hydro, Éric Martel, craignait que la société d’État se retrouve face à une «spirale de la mort», laquelle, disait-il, pourrait entraîner une explosion des tarifs d’électricité et une désaffection des Québécois pour l’électricité des grands barrages. Bref, il anticipait un «bouleversement majeur» à cause de l’arrivée de la «maison intelligente».

Dixit Éric Martel: «Les Américains appellent ça la “spiral of death”, la spirale de la mort, avait-il déclaré lors d’une entrevue accordée au Journal. Si les gens commencent à autoproduire avec du solaire, ils consommeront moins. Mais on a autant de transformateurs, de fils électriques à acheter. Donc, les tarifs vont monter. Ce qui va rendre l’autoproduction encore plus rentable. C’est ça, la spirale meurtrière», avait-il déclaré en entrevue avec le Journal.

Quand Martel a quitté Hydro pour aller diriger Bombardier, en mars 2020, cela faisait déjà un bon bout de temps que les craintes de «spirale de la mort» s’étaient éteintes. Éric Martel a eu l’air du gars qui avait lancé un pétard mouillé!

Pourtant, à la lumière des informations qu’il avait transmises au Journal, Hydro devrait peut-être, aujourd’hui, se lancer dans la promotion de la «maison intelligente».

À l’ère Legault

C’est lors du court règne de Sophie Brochu à la tête d’Hydro-Québec que la société d’État a réalisé ses meilleures recettes au chapitre des exportations d’électricité aux États-Unis et ailleurs au Canada. Les exportations lui avaient rapporté des revenus de 2,9 G$ en 2022 et de 1,83 G$ en 2021.

Avec la forte croissance des besoins d’électricité locale qui se pointe à l’horizon, pas sûr qu’Hydro devrait continuer à exporter massivement son électricité.

Les priorités d’Hydro sous la férule du gouvernement Legault et de son énergique ministre Fitzgibbon ont changé de cap vu la forte demande locale en raison, entre autres, de l’électrification du transport (autos électriques, camions électriques, transport en commun) et de la panoplie de nouveaux projets présentés par les entreprises.

Comme mentionné dans le Plan stratégique 2022-2026 d’Hydro-Québec: «Le Québec s’est engagé dans un ambitieux projet de transition vers une économie sobre en carbone. Plus de 100 TWh additionnels d’électricité propre seront requis pour que le Québec atteigne la carboneutralité à l’horizon 2050. C’est plus de la moitié de notre capacité de production annuelle.»

Voilà pourquoi François Legault, Pierre Fitzgibbon et le nouveau PDG d’Hydro Michael Sabia font actuellement preuve d’ouverture devant toutes les propositions de projets susceptibles de produire davantage d’électricité au Québec.