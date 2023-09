GOULET, Gustave



À St-Eustache, ce 14 août 2023, est décédé monsieur Gustave Goulet, époux de Mme Rolande Laniel. Il était le fils de feu M. Ernest Goulet et feu Mme Rose-Alma Bordeleau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Martin (Sophie), ses petit-fils Ludovic (Maxim) et Charles-Olivier, ses frères et soeurs ainsi que beaux-frères et belles-soeurs.Les visites auront lieu au :146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHEle vendredi 22 septembre de 9h à 10h30. Les funérailles suivront en l'Église de St-Eustache à 10h30.La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatif de l'hôpital St-Eustache et le centre palliatif Sercan de St-Eustache pour l'attention et les bons soins prodigués.En guise de marques de sympathie, des dons à la Fondation des soins palliatifs Sercan ou à la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache seraient appréciés.Les souvenirs et condoléances pour la famille Goulet peuvent être partagés sur :