« Hommage à Metallica symphonique » de retour pour une cinquième supplémentaire au Grand Théâtre de Québec!

Fans d’Heavy métal et du mythique groupe, le spectacle « Hommage à Metallica symphonique », propulsé par le groupe AnesthesiA et l’Orchestre symphonique de Québec, tiendra l’affiche pour une cinquième supplémentaire, à la demande générale, le 1er juin 2024, au Grand Théâtre de Québec.

Une revue musicale grandiose

Cette revue musicale grandiose et exceptionnelle au pays a charmé la critique et le public en présentant un répertoire étoffé interprété par des musiciens de talent. Les membres de la formation AnesthesiA —François Laverdière, Anthony Hadjedi, Éric Leblond et Christian Labonté, — possèdent une longue feuille de route dans l’univers de la musique rock et métal. Fervents amateurs de Metallica, ils ont déjà eu l’occasion de prouver à maintes reprises qu’ils étaient les musiciens tout désignés pour rendre hommage aux pièces de ce groupe. Et ce, tant musicalement que vocalement!

55 musiciens réunis sur scène

Retrouvez des pièces phares de Metallica, livrées avec brio par AnesthesiA et magistralement portées par les 50 musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec, sous la direction du chef Olivier Hébert. Tous ensemble, ils interprèteront les succès des années 1983 à 1991, soit ceux de l’album « Kill’Em All » au « Black Album ».

Une soirée mémorable à inscrire à son calendrier! Doit-on ajouter que les billets s’envoleront très rapidement?

Billets en vente sur le site Web et à la billetterie du Grand Théâtre de Québec :