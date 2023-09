Il s’accroche ou il la cède, sa place, Joe Biden?

La question n’est plus de savoir si Joe Biden et ses politiques ont permis d’arracher l’économie américaine du marasme dans lequel l’avait plongée la pandémie (ça en a tout l’air). Ou si le chômage est en baisse (oui!), si les revenus des familles se sont accrus (oui!), si l’inflation continue sa croissance (non!) ou encore, si les tensions interraciales se sont accentuées (non, là aussi).

Pour toutes sortes de raisons – la mauvaise foi de certains; l’apathie des autres; la propagande que diffuse FOX News à ses téléspectateurs; les ratés de l’équipe de communications de la Maison-Blanche à promouvoir les accomplissements de l’administration démocrate –, peu importe ce que dit et ce que fait Joe Biden, on en revient systématiquement à son âge.

CHASSER LE NATUREL

Il faut dire qu’on ne s’aide pas au sein de son équipe de campagne. Hier encore, je visionnais leur dernière publicité dans laquelle on vante la détermination du tandem Biden-Harris à défendre l’accès à l’avortement. Suivant des extraits de candidats républicains promettant des politiques plus restrictives les unes que les autres, le président et la vice-présidente échangent des sourires complices et montrent leur connivence... au ralenti.

De deux choses l’une: soit on a cherché à créer l’effet dramatique de la confiance tranquille que le duo devrait inspirer, soit Joe Biden décline encore plus vite que nous le percevons et son entourage a choisi cet effet visuel pour flouer le téléspectateur et lui cacher la vérité. Troisième option, ce n’est pas lui qu’il faut surveiller, mais elle qu’on doit observer.

KAMALA QUI?

Je la perçois clairement, ici, à Washington, l’anxiété grandissante à l’égard de la candidature de Biden à un second mandat à la présidence. La capitale américaine est une forteresse démocrate: en 2020, Joe Biden avait obtenu 92% des voix contre... 5,4% pour Donald Trump. J’en croise donc à longueur de journée, des démocrates, mais jusqu’à maintenant, aucun d’entre eux ne m’a exprimé d’enthousiasme pour Biden, l’homme.

On aime ses politiques et on apprécie le calme qu’il a ramené dans la gestion des affaires de l’État. Et tous prendraient dix Biden pour un seul Trump. «Mais oh qu’il est vieux!» me répète-t-on régulièrement. Est-ce qu’ils se contenteraient alors de Kamala Harris? J’en doute.

PAS GRAND CHOIX, EN FAIT

Joe Biden et les démocrates sont coincés dans une impasse. S’il devait s’avouer trop vieux pour un second mandat, ses adversaires républicains passeraient le reste de sa présidence à mettre en doute ses capacités à terminer son premier mandat. Le martelage sur sa sénilité deviendrait assourdissant.

S’il se retire trop tôt aussi, il mettra en péril la perception que la vice-présidente est son dauphin, donnant du temps à un meilleur politicien – le Californien Newsom ou la Michiganaise Whitmer – pour contester l’investiture du parti. Les démocrates plongeraient, du coup, dans un affrontement fratricide qui risquerait de leur aliéner les quelques pourcentages d’appui qui les avantageraient sur Donald Trump à l’élection présidentielle.

Joe Biden reste et on le voit dépérir sous nos yeux. Il part et le parti démocrate s’entre-déchire pour lui succéder. Pas si sûr que ce sont les républicains qui sont les plus malchanceux avec leur éventuel candidat à la présidence.

LES DÉMOCRATES SE CHERCHENT

(Questions adressées aux électeurs démocrates...)

Quelle est votre principale préoccupation concernant Joe Biden comme candidat à la présidence en 2024?

Son âge/Il est trop vieux: 49%

Sa compétence mentale/sénilité: 7%

Sa santé: 7%

L’état de l’économie/l’inflation: 4%

Ne représente pas les jeunes Américains: 2%

Sa politique étrangère: 1%

Qui le parti démocrate devrait-il nommer comme candidat à la présidence en 2024?

Joe Biden: 33%

Un autre candidat: 67%

Y a-t-il quelqu’un en particulier auquel vous pensez ou souhaitez-vous simplement voir quelqu’un d’autre que Joe Biden?

Quelqu’un d’autre que Biden: 82%

Bernie Sanders: 3%

Pete Buttigieg: 3%

Gavin Newsom: 2%

Gretchen Whitmer: 2%

Kamala Harris: 1%

Robert Kennedy Jr.: 1%

(Source: CNN/SSRS, 25-31 août 2023)