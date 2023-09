Journée du disque québécois 2023: voici la «Grosse Liste» des albums d’ici et cinq suggestions d’écoute

Après «Le 12 août, j’achète un livre québécois!», place à la Journée du disque québécois, samedi, le 9 septembre.

C’est dans ce cadre que le Gala Alternatif de la Musique Indépendante du Québec a choisi de dévoiler «La Grosse liste 2023», qui présente plus de 400 artistes inscrits avec l’espoir de se retrouver dans la liste des nommés de la 18e édition du GAMIQ. Vulgaires Machins, Philippe Brach, Qualité Motel, The Franklin Electric, Chloé Sainte-Marie, Antoine Corriveau, Adib Alkhalidey, Pépé et sa guitare et de nombreux autres artistes à découvrir s’y retrouvent. Du rock à l’électro, en passant par le métal, le tout propose un très bel aperçu, à un seul endroit, des talents d’ici à écouter.

Depuis 2019, la Journée du disque québécois (JDDQ) a une mission: encourager la découverte de la musique québécoise et favoriser l’achat local. Encore cette année, on en profite pour dévoiler «La Grosse liste 2023».

Cette liste comporte le total des inscriptions à l’édition 2023 du GAMIQ: on peut y découvrir plus de 400 albums et EPs québécois, lancés entre le 1er juin 2022 et le 30 juin 2023, que le public peut acheter en format numérique pour encourager les artistes de manière plus concrète juste ici.

«Chaque année, on a de plus en plus d’inscriptions. Tout le monde dit que l’industrie musicale est en crise... D’un autre côté, la création n’a jamais été aussi foisonnante. Ça démontre une vitalité de la communauté musicale au Québec», confie Patrice Caron, directeur du Gala Alternatif de la Musique Indépendante du Québec.

Depuis quelques semaines déjà, des disquaires et des travailleurs de l’industrie présentent des tops des meilleurs albums québécois sur les réseaux sociaux de la Journée du disque québécois et du GAMIQ en guise de décompte vers cette journée spéciale. Le résultat? Une véritable bible de talents locaux, entre découvertes et classiques.

«Ces tops m’ont incité à aller écouter plein d’albums québécois, et j’espère que ça va avoir le même effet sur le public. Et idéalement, que ça leur donnera envie d’aller s’en procurer aussi», explique Patrice Caron.

5 suggestions à travers «La Grosse liste 2023»

Dur de faire un choix à travers les 400 albums et EPs qu’on retrouve dans «La Grosse liste 2023». On vous pointe quelques incontournables à écouter.

Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles – Vivane Audet

Entre chansons et pièces instrumentales, l’auteure-compositrice-interprète offre ici un album sensible, qui aborde entre autres le deuil, la violence et la maternité.

More is More – Les Shirley

On a beaucoup parlé du groupe punk rock Les Shirley grâce à leur première partie des Foo Fighters cet été. L’album More is More, très rentre-dedans, mérite tout autant d’attention.

Tiamat, mon amour – Greg Beaudin

Premier album solo de celui qui s’est fait connaître au sein de Dead Obies et Brown Family, Tiamat, mon amour dévoile un côté plus doux du rappeur qui flirte un brin avec le soul et le R&B.

Jazz Futon – Valaire

Retour vers un son plus jazz pour les gars de Valaire, qui n’en perdent rien de leur côté plus joueur. Sympathique album qui nous permet d’entendre plusieurs collaborations, dont Alan Prater.

La clairière – Vanille

Après un trip pop inspiré par les années 60 avec Soleil '96, Vanille s’est tournée vers le folk baroque pour La clairière. Toujours l’influence du passé, mais surtout une douceur qui offre un bel endroit pour s’échapper quelques minutes.

On vous invite à faire le tour de «La Grosse liste 2023», question de faire de belles découvertes.

La Journée du disque québécois se tient le 9 septembre. Le 18e Gala Alternatif de la Musique Indépendante du Québec se tiendra le 3 décembre. Les artistes nommés au GAMIQ seront dévoilés le 11 octobre.