La participation citoyenne pour une démocratie municipale en santé

De plus en plus de citoyennes et de citoyens souhaitent s’exprimer et prendre part aux décisions de leur municipalité, ce qui réjouit les villes qui, elles, désirent justement les placer au cœur de leurs projets, politiques et règlements susceptibles d’influencer leur milieu de vie. Implication citoyenne et municipale : une collaboration gagnante.

Depuis quelques années, la démocratie municipale est en transformation au Québec tout comme la participation citoyenne. De nombreuses lois municipales accordent par ailleurs une place importante à la participation et à la prise en compte de la perspective citoyenne dans les processus décisionnels.

Démocratie représentative

Gaëtane Corriveau, politicologue et chargée de projets au Groupe femmes politiques et démocratie (GFPD), rappelle d’ailleurs que l’étymologie du mot « démocratie » renvoie à cette notion de pouvoir accordé au peuple.

« Une des premières expressions de ce pouvoir se situe du côté de la démocratie représentative. En effet, le geste le plus important que peuvent poser les citoyennes et les citoyens pour participer à la vie municipale est certainement l'exercice du droit de vote aux élections municipales pour élire les personnes qui les représenteront. »

Démocratie participative

Les élections ont normalement lieu tous les quatre ans, mais madame Corriveau souligne qu’une multitude d’actions sont possibles entre ces grands rendez-vous démocratiques.

« Avec la démocratie représentative, la démocratie participative est une voie d’influence des citoyennes et des citoyens. Les municipalités jouent un rôle fondamental dans l’organisation de la vie démocratique sur leur territoire en favorisant les occasions d’implications citoyennes pour améliorer le vivre ensemble. Pour que la démocratie municipale soit saine et en santé, elle a besoin de ce volet participatif. Tout le monde y gagne. »

Malorie Flon, directrice générale de l’Institut du Nouveau Monde (INM) met en lumière des gestes avec lesquels les citoyennes et les citoyens peuvent influer sur les enjeux qui préoccupent leur communauté tels que la mobilité urbaine, la sécurité routière, le verdissement, les sports, les loisirs, les logements sociaux, l’aménagement du territoire, etc.

« On oublie de nommer ce geste, mais se présenter comme candidat ou candidate aux élections est une forme de participation citoyenne, rappelle madame Flon. Je suggère aussi d’assister aux séances du conseil municipal et aux consultations publiques. Contacter son conseiller municipal est une autre option tout comme s’impliquer bénévolement, par exemple, dans des associations caritatives, des organismes de loisirs culturels ou sportifs, dans un groupe communautaire d’aide aux personnes vulnérables, dans des projets de ruelles vertes, etc. Les occasions de contribuer à la qualité du milieu de vie et à la cohésion sociale des villes sont nombreuses. »

Envie de vous impliquer?

Vous pouvez, par exemple, entrer en contact avec des organismes favorisant la participation citoyenne et mettant en valeur des initiatives municipales. Leur site internet propose plusieurs ressources qui vous permettront de trouver les gestes qui répondront à vos intérêts:

-L’institut du Nouveau Monde

inm.qc.ca

-Groupe Femmes, politique et démocratie

gfpd.ca

-Le Centre d’écologie urbaine de Montréal

ecologieurbaine.net

-Citoyenneté jeunesse

citoyennetejeunesse.org

-CommunAgir

communagir.org

Consultez également la page Participation des citoyens sur le site du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (mamh.gouv.qc.ca) ainsi que celui de votre municipalité (où sont annoncées les séances du conseil et les séances de consultations publiques).

Gaëtane Corriveau, politicologue et chargée de projets au Groupe femmes politiques et démocratie (GFPD)

Malorie Flon, directrice générale de l’Institut du Nouveau Monde (INM)