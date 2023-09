Psycho : la rentrée scolaire, une montagne russe d'émotions pour les parents et les enfants

Une rentrée scolaire à la fois, les enfants sont appelés à s’éloigner symboliquement du nid familial, dès leur tout jeune âge. Et comme leurs petits, les parents traversent des montagnes russes d’émotions durant ces étapes importantes... et pour cause.

Les premières rentrées scolaires constituent pour les parents le début d’une longue série de transitions qui, progressivement et au fil du temps, feront de leur enfant un adulte autonome.

Entre joie et tristesse

Lorsqu’ils voient leur enfant faire ses débuts à la garderie et ensuite au préscolaire, les parents éprouvent de la joie et de la fierté devant tout le chemin qu’a parcouru leur tout petit, sans compter les apprentissages à venir.

À la garderie, par exemple, les enfants pourront apprendre à jouer ensemble, à vivre en groupe, rencontrer leurs semblables, découvrir le monde extérieur, celui hors de leur demeure.

Or, les parents peuvent aussi éprouver une certaine nostalgie, voire de la tristesse, constatant à quel point le temps passé avec leur enfant semble déjà leur filer entre les doigts...

Le calendrier scolaire est, à certains égards, à l’image de notre vie : certaines choses reviendront année après année, tandis que d’autres ne reviendront plus. Et chaque nouvelle étape nous transforme, venant nous rappeler que le temps passe (trop !) rapidement.

Le début de la première année du primaire représente, lui aussi, autant de joies, de nouveautés et d’incertitudes pour les enfants et leurs parents. À la rentrée au primaire, plusieurs ont sans doute ressenti un vertige lorsqu’ils ont laissé leur petit dans la cour d’école pour la toute première fois, le voyant au loin prendre son rang, essayant de se sécuriser, de trouver sa place... Plusieurs parents anticiperont avec hâte les premières rencontres avec l’enseignant au primaire, une étape elle aussi importante. En somme, le rôle et la place qu’occupent les parents au primaire seront fort différents, et nombre d’entre eux le savent.

Pour sa part, l’enfant commençant le primaire et qui se percevait « grand » à la garderie ou au préscolaire se sent désormais « minuscule » face aux élèves de 4e, 5e et 6e année. Celui-ci partagera désormais certains espaces avec les élèves plus âgés. Le primaire sera aussi marqué par les défis que devra relever l’enfant dans certaines matières, ou encore par le stress ressenti la veille d’examens.

Le parent devra savoir -épauler et aider son enfant tout au long de ce parcours, tout en devant composer avec la valse incessante des devoirs en fin de journée et des lunchs à préparer qui viendront s’ajouter aux soirées qui, déjà, étaient bien chargées...

La rentrée au secondaire

À son tour, la rentrée au secondaire marque une nouvelle transition.

Durant cette période où le jeune se sentira à nouveau « petit » dès sa première année au secondaire, la demande en matière d’organisation est grande, et son autonomie sera appelée à se développer à la vitesse grand V.

Bien souvent, il devra se rendre seul à son école en transport en commun, passer d’un seul professeur à plusieurs enseignants, d’une seule classe à divers locaux, le tout en devant suivre le rythme de croisière dans diverses matières.

Au cours de cette période où tout se transforme, les jeunes seront aussi appelés à établir des relations d’amitié plus significatives, leurs premières relations amoureuses, et à développer davantage leur autonomie.

Les parents, pour leur part, devront accompagner leur jeune avec les inquiétudes et les défis inhérents à l’adolescence. Bien souvent, la dynamique sera différente et parfois houleuse entre eux, mais les parents devront se rappeler que si l’enfant s’éloigne, c’est pour mieux se construire.

Comme un phare, les parents qui verront leur enfant prendre une certaine distance devront demeurer présents et disponibles pour les éclairer et les guider tout au long de cette période.

Cela peut représenter un défi de taille pour les parents déjà aux prises avec des embûches dans les différentes sphères de leur vie. Les inquiétudes des parents peuvent par ailleurs être alimentées non seulement par ce que traverse leur enfant, mais aussi se nourrir des épreuves qu’avait vécues le parent à cet âge.

Quand l’école a toujours représenté pour le parent un cauchemar scolaire (quand les mauvaises notes s’accumulaient), une source importante de stress (la veille d’un exposé oral) ou encore un champ de bataille -(particulièrement pour les victimes -d’intimidation), le parent peut être amené à revivre toute une gamme d’émotions.

L’importance de ces événements

Au terme d’une étape dans le cheminement scolaire des enfants, certains contestent l’utilité des remises de diplômes, ou encore des bals de finissants à la fin du secondaire.

Or, ces événements constituent des balises importantes pour marquer la fin d’une étape, souligner le début d’une autre, et célébrer tout le travail accompli.

Tant pour les enfants que pour leurs parents, ces nombreux changements ont demandé beaucoup d’adaptations, et donc d’énergie : tout comme leur progéniture, les parents ont mis beaucoup d’efforts afin d’atteindre le fil d’arrivée.

Voilà autant de raisons pour les parents et leurs enfants de prendre le temps de célébrer et de souligner, ensemble, chacune de ces étapes.

Faire la paix avec nos émotions

Que ce soit à la rentrée ou à l’occasion de la remise de diplômes, pour chacune de ces transitions, des sentiments paradoxaux habitent les parents : à la fois un bonheur, un soulagement, une fierté de les voir rendus à bon port, à l’étape suivante. Mais une pointe d’émotion et de nostalgie aussi, car le début d’une étape marque inévitablement le deuil d’une autre.

Alors permettons-nous de célébrer, mais aussi de verser quelques larmes, lorsque nous ressentons de telles émotions, durant ces étapes significatives.