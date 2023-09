Lanaudière: un homme est décédé après un accident de tracteur

Un homme est décédé samedi en début d’après-midi après que son tracteur s’est renversé à Saint-Roch-de-l'Achigan, dans Lanaudière.

Les services d’urgence ont été appelés vers 13 h 00 sur un terrain privé du rang de la Rivière Sud, a rapporté Catherine Bernard, porte-parole pour la Sûreté du Québec (SQ).

Ils y ont trouvé un tracteur à la renverse et un homme de 71 ans manquait à l’appel. Il a été retrouvé inanimé dans la rivière, et son décès a finalement été constaté à l’hôpital.

Des pompiers, des paramédics et des policiers ont participé à l’opération.

Un enquêteur et le service de l’identité judiciaire se sont rendus sur place pour déterminer les causes et circonstances de l’accident.

«À première vue, il s’agirait d’un accident de tracteur suivi d’une noyade», a expliqué la porte-parole de la SQ Catherine Bernard.