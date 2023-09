Laval en transition: Écofiscalité et renouveau urbain redessinent le centre-ville

Résolument tournée vers l’écoresponsabilité, la Ville de Laval met en pratique des mesures d’écofiscalité innovantes pour promouvoir des comportements plus soucieux de l’environnement. Dans le cadre de l’ambitieux Plan climatique - Horizon 2035, les fonds recueillis seront savamment réinvestis dans des actions concrètes visant à réduire l’empreinte environnementale de la ville.

Source importante de gaz à effet de serre (GES), la possession d’un système de chauffage au mazout sera dorénavant taxée pour inciter les propriétaires à se tourner vers des sources d’énergie renouvelable. Afin d’encourager ce virage, la subvention pour le remplacement de ces systèmes a été doublée cette année, atteignant un montant pouvant aller jusqu’à 2 000 $.

La gestion responsable de l’eau potable fait aussi l’objet d’un règlement d’écofiscalité qui cible 4 000 industries, commerces et institutions, imposant une utilisation plus économe et respectueuse de l’or bleu.

Instauré depuis 2011, le Programme de compensation des gaz à effet de serre dicte une tarification carbone aux promoteurs immobiliers. Les sommes collectées sont déposées dans le Fonds de compensation des GES, lequel finance des projets visant à soutenir les Lavallois dans la réduction de leur empreinte carbone.

Le centre-ville de Laval est le théâtre de nombreuses innovations, incluant l’introduction d’une taxe sur les surfaces pavées. Ce règlement vise la déminéralisation de terrains commerciaux et industriels afin, notamment, d’atténuer la formation d’îlots de chaleur. Pour encourager la végétalisation, la Ville offre une subvention couvrant jusqu’à 50 % des coûts des travaux. Cette mesure s’intègre tout naturellement dans le grand projet de revitalisation et de mise en valeur du centre-ville.

Le centre-ville de Laval : équilibre entre nature et urbanité

Le vibrant centre-ville lavallois offre déjà une diversité d’expériences aux résidents et aux visiteurs, dans un environnement convivial où se mêlent culture, affaires et qualité de vie. Grâce au déploiement d’une vision d’aménagement récemment adopté, les milieux de vie seront interconnectés, multifonctionnels et durables. L’intégration des espaces verts, luxuriants et accueillants, offrira des oasis de calme au milieu de l’effervescence urbaine.

Le secteur Montmorency, véritable joyau culturel du centre-ville, sera le théâtre d’une transformation exceptionnelle. Déjà porté par un esprit artistique et créatif, ce quartier accueillera sous un même toit une bibliothèque centrale et un centre de création artistique professionnelle. Ces espaces culturels contribueront au dynamisme du secteur, offrant une variété d’activités enrichissantes pour tous.

L’engagement envers la nature sera également au cœur de la transformation du secteur. Des parcs et des places publiques verront le jour et des aménagements piétonniers relieront les espaces verts aux attractions culturelles.

Au centre de cette métamorphose se dresse le nouveau Musée Armand-Frappier. Son déménagement dans un édifice emblématique situé à côté du Cosmodôme permet maintenant à l’infiniment grand de côtoyer l’infiniment petit. Ces attractions combinées renforcent l’identité lavalloise et positionnent la région comme une destination culturelle et scientifique incontournable.

Facilement accessible, le centre-ville de Laval s’épanouit dans un équilibre harmonieux entre culture, nature et urbanité. Ce lieu en constante évolution continuera d’enchanter les citoyens et les visiteurs, offrant une expérience riche en découvertes.