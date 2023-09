Les fonctionnaires qui améliorent votre municipalité!

Quand on pense aux employés municipaux, les déneigeurs, émondeurs, éboueurs et autres employés au travail dans nos rues et parcs nous viennent vite à l’esprit. Il ne faut toutefois pas oublier qu’une municipalité c’est aussi un vaste groupe d’employés dévoués qui veillent à la saine gestion, à l’organisation efficace et au bon fonctionnement d’une ville.

À l’œuvre partout

Ce sont eux qui rendent possible la prestation de services variés en matière d’aménagement et urbanisme, d’habitation, de voirie, de développement communautaire et culturel, de loisirs, de transport en commun, d’assainissement des eaux usées, etc.

L’apport de ces fonctionnaires est essentiel et facilite chaque jour la vie des citoyens. Par exemple, dans une ville comme Montréal, l’équipe responsable de l’urbanisme, de la mobilité et des infrastructures supervise et coordonne tout ce qui concerne la planification et le développement de la municipalité.

Elle chapeaute donc les infrastructures du réseau routier, améliore la mobilité des citoyens et collabore avec les arrondissements pour des enjeux d’aménagement urbain et de patrimoine. Aussi, elle s’assure de bâtir la ville de manière structurée, en plus de protéger et de développer les immeubles de façon durable. Enfin, elle fournit l’eau potable à la population, gère les eaux pluviales et assainit les eaux usées dans une optique de santé et de sécurité.

« Le travail au quotidien des fonctionnaires municipaux, c’est du concret, dit Christian Schryburt, président de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Nous avons un rôle à jouer dans l’ensemble des sphères du quotidien de la municipalité. »

Un impact direct chaque jour

Cela dit, chaque municipalité a son organisation propre et le nombre d’employés varie selon sa taille. Certaines municipalités ont moins de dix employés qui pour la plupart cumulent plusieurs tâches. La Ville de Montréal, dans son budget 2023, dévoilait que son effectif s’élevait à plus de 24 500 années-personnes. Dans les plus petites municipalités, on trouve généralement les services des bases relatifs à la collecte des matières résiduelles, la taxation et l’évaluation, la sécurité civile, la voirie et les loisirs. Pour leur part, les grandes villes offrent une plus grande variété de services, incluant par exemple la présence d’un corps de police municipale, d’une société de transport en commun ou encore, de services spécialisés en développement économique et social.

Il arrive que certaines municipalités mettent en commun certaines ressources. Par exemple, en janvier 1999, les municipalités montérégiennes de Candiac, Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant ont fondé la Régie intermunicipale de police de Roussillon. Depuis, La Prairie, Saint-Mathieu et Saint-Philippe s’y sont jointes.

Dans un autre registre, les municipalités de Price et de Sainte-Angèle-de-Mérici, dans le Bas-Saint-Laurent, partagent la même direction générale depuis janvier 2022. Pour leur part, Baie-des-Chaleurs – Saint-Alphonse, Caplan et New Richmond comptent depuis l’hiver dernier sur un même directeur du service des incendies.

Quelques postes-clés

Le directeur général (DG)

Nommé par le Conseil municipal, le directeur général assure, sous l’autorité du conseil, la responsabilité de l’administration de sa municipalité. Non élu, il est le premier intermédiaire entre le politique et l’administratif. Son quotidien se compose de dossiers touchant à la fois le développement durable, les finances, les technologies de l’information et des communications, les sports, la culture et la vie communautaire. « Le rôle de directeur général est essentiel au fonctionnement des municipalités, certes, mais son rôle crucial est souvent méconnu, surtout dans les plus petites municipalités. Être un DG, c’est posséder des connaissances dans plusieurs secteurs et une expertise dans plusieurs champs de compétences, en plus des fonctions principales de planifier, organiser, diriger et contrôler le budget municipal. Le DG doit maîtriser le greffe, la trésorerie, l’urbanisme, les ressources humaines, les communications, les mesures d’urgence et bien plus », mentionne Sophie Antaya, présidente de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui représente près de 911 municipalités locales, MRC et régies intermunicipales de toutes les régions du Québec.

Le greffier

Le greffier est acteur clé qui offre le soutien juridique et administratif nécessaire au fonctionnement de la municipalité. Entre autres, il rédige des procès-verbaux, règlements, cahiers d’appels d’offres et avis publics officiels. Le greffier de la municipalité occupe également un rôle important lors des élections municipales, ce dernier agissant d’office en tant que président d’élection. Il est aussi responsable des processus référendaires.

Le trésorier

En plus d’élaborer, d’analyser et d’expliquer au conseil municipal le budget annuel, puis d’en assurer le suivi, il est responsable du cycle comptable complet : taxation municipale, livres de comptes, écritures comptables et rapports financiers.

Des chiffres sur les municipalités québécoises

• Municipalités locales : 1 130

• Dépenses des municipalités locales : 23,3 milliards $ (2021)

• Élus municipaux : 8 062 (2021)

• Employés municipaux à temps complet : 91 776 (2021)

Source : Plan stratégique 2023-2027 du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (quebec.ca)