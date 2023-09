Les forces sociales et économiques de Saint-Jérôme

Saint-Jérôme, qui compte actuellement 82 231 citoyens, connaît une progression démographique fulgurante. Elle s’apprête à accueillir d’ici 2030 quelque 100 000 personnes de plus.

Une cité à dimension humaine

Saint-Jérôme a tout pour plaire avec l’excellence de son réseau d’enseignement, son patrimoine culturel fort, son pôle de services en éducation, son style de vie urbain tout en étant, selon le recensement de l’environnement, la ville la plus verte au pays avec 93,2 % de son territoire constitué de verdure urbaine.

Familles, couples, retraités profitent notamment de son emplacement stratégique, du quartier des Sports, du parc naturel du Lac-Jérôme, du parc linéaire du P’tit train du Nord, du quartier des Arts et du Savoir qui inclut notamment la place des Festivités, le jardin des Arts, le Théâtre Gilles-Vigneault, le Musée d’art contemporain des Laurentides, de son Marché public et des multiples autres services qui participent à leur qualité de vie.

Une cité d’affaires

Capitale nationale de l’électrification des transports, Saint-Jérôme est aussi une cité innovante qui attire une communauté d’affaires dynamique et diversifiée de plus de 2 300 entreprises. Elle compte une main-d’œuvre qualifiée issue de son réseau scolaire qui comprend notamment l’Université du Québec en Outaouais (UQO), le Cégep de Saint-Jérôme et leurs incubateurs, le Centre d’études professionnelles (CEP) et deux centres collégiaux de transfert de technologie (l’IVI et le CDCQ).

Saint-Jérôme possède également une centrale des affaires dédiée à l’accueil de ses partenaires et dont le but est de faciliter les projets d’investissement et les mises en chantier sur son territoire qui recense plusieurs terrains industriels et commerciaux prêts à recevoir les entreprises.

Pour en savoir plus sur la ville de Saint-Jérôme : vsj.ca