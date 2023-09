Les jeunes Canadiens, ces conservateurs!?

C’est un fait jamais vu en politique canadienne.

Le Parti conservateur du Canada de Pierre Poilievre est le premier parti chez les jeunes Canadiens. Il a la cote.

Oui, vous avez bien lu, les jeunes appuient majoritairement les conservateurs.

La génération Y et les milléniaux voient en Poilievre une nouvelle voie ensoleillée.

Tous les sondages indiquent cette nouvelle inclinaison conservatrice.

Vous me permettrez de prendre un sondage Léger à des fins de démonstration. Chez les 18 à 34 ans, un mélange des Y et de milléniaux, les conservateurs obtiennent 38% du vote, loin devant les libéraux à 23% et le NPD à 25%!

On arrive donc à ce constat inédit: Pierre Poilievre fédère sous la chapelle conservatrice des électeurs que ni Brian Mulroney, ni Stephen Harper, ni tout autre chef conservateur récent n’a réussi à coaliser.

À gauche toute!

Depuis les années 60, ici comme ailleurs, les jeunes votent davantage à gauche. Tous les jeunes? Bien sûr que non. Mais il y a une propension à la gauche, certainement.

Au Québec, parmi tous les groupes démographiques, une des rares exceptions où la CAQ ne trône pas, c’est chez les jeunes. QS domine chez cette tranche d’âge. Et avant QS, le «parti de la jeunesse» était le PQ.

Au Canada, c’est historiquement le NPD et les libéraux qui se séparent le «vote jeune». D’ailleurs, le PM Trudeau doit son élection en 2015 et ses réélections, entre autres, aux milléniaux.

Même dynamique en France, où la jeunesse se tourne vers la France insoumise, en Angleterre avec le Parti travailliste et aux États-Unis avec le Parti démocrate.

Pacte rompu

Qu’est-ce qu’il y a dans l’eau canadienne, donc?

On pourrait parler du style de Poilievre, moins austère que ces prédécesseurs. Ou du fait qu’il touche des niches précises en parlant de bitcoin et en fumant de la chicha. Ou bien de sa présence sur les médias numériques, plus populaires chez les jeunes.

Peut-être.

Mais ça tient, selon moi, à autre chose: l’accès au logement.

Nos sociétés, depuis des décennies, reposent sur un contrat moral.

Si vous travaillez fort, vous accumulez un peu d’argent, il est possible pour vous d’accéder à la propriété, à l’aide d’une hypothèque qui certes vous endettera, mais sans vous ruiner. Et à la retraite, vous pouvez espérer que l’hypothèque sera remboursée. Et vous légueriez le tout à votre filiation.

Une certaine paix sociale s’est construite autour de cette règle – ce «droit» même – non écrite.

Mais ce pacte s’érode avec la crise du logement que nous vivons.

Il y a, là-dessus, une frustration, et même une jalousie intergénérationnelle, chez les jeunes.

La propriété est une façon des plus efficaces pour accéder à la nébuleuse «classe moyenne». C’est un ascenseur social. Ça vous assure, du moins, un certain confort.

Et là, vous avez un politicien conservateur canadien qui vient dire aux jeunes générations que vous avez raison d’être en colère. Qu’effectivement, le pays est brisé – 70% des jeunes Canadiens disaient croire à cette affirmation en janvier dernier, plus que toute autre génération. Et qu’il y a un coupable: Justin Trudeau.

Si Pierre Poilievre a une qualité, c’est bien sa capacité à identifier des colères, à s’en faire l’écho et à les transformer en votes. C’est ce qu’il fait avec les jeunes Canadiens présentement.