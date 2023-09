Les municipalités, des alliées en matière de protection de l’environnement

En adéquation avec les attentes grandissantes des citoyens pour la protection de l’environnement et les objectifs actuels du gouvernement en matière de développement durable, les municipalités du Québec désireuses d’adopter les meilleures pratiques révisent leurs façons de faire, afin d’améliorer leur empreinte environnementale.

Plusieurs interventions sont privilégiées, que ce soit en matière de transports collectifs ou actifs ou encore d’économie d’eau potable. Un volet important, qui implique l’ensemble des citoyens des municipalités, est celui du traitement des matières résiduelles. C’est chose connue, les municipalités doivent notamment mettre en place des mesures pour faciliter le triage, la récupération et le recyclage, plutôt que de destiner des matières résiduelles collectées à l’élimination. Certaines vont même plus loin en proposant à leurs citoyens des incitatifs pour réduire leur consommation de certains articles impossibles à recycler ou à revaloriser

La collecte dans toutes les municipalités en 2025

L’augmentation effrénée de la consommation fait en sorte que les enjeux sanitaires reliés à la gestion des matières résiduelles sont plus importants que jamais. C’est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de valorisation des matières organiques, le gouvernement du Québec s’est donné comme cible que la gestion des matières organiques soit instaurée dans toutes les municipalités du Québec d’ici 2025.

Différentes solutions peuvent être mises en place, selon les municipalités, notamment le compostage classique ou le traitement par biométhanisation comme ce qui se fait à Québec, Saint-Hyacinthe et Rivière-du-Loup. Évidemment, une saine gestion des matières organiques et des matières résiduelles en général comporte son lot d’avantages environnementaux et économiques. Elle permet de réduire les gaz à effet de serre ou de fournir aux sols une matière riche qui favorise la croissance de la végétation. C’est aussi une occasion plus qu’intéressante d’économie circulaire.

La ville de Saint-Hyacinthe a été précurseur en la matière et, depuis 2018, le traitement de ses déchets organiques permet à Énergir de produire 13 millions de m3 de gaz naturel renouvelable annuellement. Le gouvernement du Québec souhaite que 70 % de la matière organique visée par sa Stratégie soit recyclée ou valorisée d’ici 2030.

Établir un plan gagnant

On entend souvent parler des 3RV : réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation. Tous ces éléments et stratégies viennent appuyer les démarches des municipalités, comme l’explique Daphnée Champagne, porte-parole de RECYC-QUÉBEC : « Pour gérer toutes les matières résiduelles, chaque municipalité a ses réalités qui lui sont propres. En mettant en place un plan de gestion qui priorise les 3RV, la municipalité peut veiller à répondre aux enjeux particuliers de sa localité, de sa région, de sa population et de son financement, tout en maximisant son impact pour l’environnement. » Elle ajoute aussi que la société d’État RECYC-QUÉBEC est présente pour vérifier ce plan et appuyer les démarches de la municipalité, offrant l’accès à de la formation, divers outils et du soutien financier pour aider à sa mise en marche.

Quelques municipalités sont exemplaires dans la gestion des matières résiduelles, selon RECYC-QUÉBEC. La Ville de Sherbrooke, par exemple, s'est fixée des objectifs ambitieux, dans le cadre de son plan de 2023-2029, lancé en 2021 : réduire le poids des matières éliminées à 525 kg par habitant, valoriser 60 % des matières organiques, recycler 75 % des matières plastiques, du verre, du carton et du métal et recycler 70 % des résidus de matériaux de construction. Un projet pilote a été mis en place pour la collecte de matières organiques pour le multi logement, de même que pour les institutions, commerces et industries. RECYC-QUÉBEC souligne que des villes comme Lévis, Prévost, Mascouche et Terrebonne sont des sources d'inspiration dans leurs stratégies de réduction à la source et dans le bannissement des produits à usage unique, en plus d'être particulièrement proactifs dans la saine gestion des matières résiduelles.

Les bénéfices du travail collectif

Des municipalités choisissent de se regrouper pour travailler ensemble,

afin d’aborder globalement la gestion des matières résiduelles et se doter des équipements nécessaires. C’est le cas de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains concernant le gaspillage alimentaire. Pour la gestion des matières organiques du secteur des industries, des commerces et des institutions, notons l’exemple de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Mitis.

En créant un site commun à une relative proximité, cela peut réduire les coûts des transports et l’empreinte carbone. Comme les sites d’enfouissement sont toujours destinés à se remplir, les municipalités peuvent aussi travailler en commun pour réformer leur système de collecte sélective. Les centres de récupération de matières résiduelles permettent de détourner de l’élimination des quantités importantes de matériaux de construction, de terre, d’objets encombrants, de résidus domestiques dangereux, etc. La plupart des matières recyclables ou réutilisables y sont triées par catégorie, facilitant le travail de recyclage ou de revalorisation.