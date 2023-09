L’ex-femme d’un avocat véreux vend son domaine du lac Memphrémagog

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de mains au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaître les fins détails. C’était avant qu’on ne s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

La résidence de grand luxe d’un ex-avocat, condamné à la prison dans une affaire de fraude et de blanchiment d’argent, a été mise mise en vente par son ancienne épouse pour la somme de 3 998 500$.

Située au 2100, chemin de Georgeville, à Magog, la demeure compte 12 pièces, dont 4 chambres à coucher, 3 1/2 salles de bains, deux foyers, deux grands balcons avec vue sur le lac Memphrémagog, deux garages doubles et une piscine intérieure.

Profusion Immobilier

Au total, la maison perchée sur une colline offre une superficie habitable de 936,5 m2 (ou 10 080 pi2) et repose sur un terrain vingt fois plus grand de 22 678 m2 (ou 244 103 pi2). Les propriétaires des lieux profitent de la sécurité d’un portail à commande électrique, ainsi que d’un accès au lac, par l’entremise d’un quai et d’une marina privés.

Profusion Immobilier

L’ex-époux, Jacques Matte, qui a depuis démissionné du Barreau du Québec, avait acheté cette propriété en 1994 avant de la revendre cinq ans plus tard (1999) à sa conjointe et partenaire d’affaires, Marie Bouchard, pour la somme symbolique de 1$.

Jacques Matte a été arrêté par la Sûreté du Québec en 2012 avec deux acolytes pour avoir aidé un client à cacher près de 13 M$ au fisc grâce à un stratagème de sociétés fictives à l’étranger. Pour son implication dans cette affaire, Jacques Matte a écopé en 2014 de 36 mois de prison.

Dans une autre affaire, Jacques Matte avait été accusé précédemment d’avoir aidé à perpétrer une fraude de 11 M$ en produisant de faux documents et en détournant des fonds au détriment du Groupe Charron. Il a été condamné en 2010 à payer 16 M$, conjointement avec Denis Charron.

Profusion Immobilier

En 2014, cette même résidence avait été mise en vente pour 5,99 M$. À l’époque, cette dernière n’avait toutefois pas trouvé preneur.

La résidence est aujourd’hui évaluée à 1,9 M$ par la Ville de Magog. En 2022, ses taxes municipales et scolaires s’élevaient à 14 937$.

Avec la contribution de Philippe Langlois, Bureau d’enquête

