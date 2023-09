Manifestation anti-trans à Québec: François Amalega s’en prend à la communauté LGBTQ+

Après les vaccins et les feux de forêt, voilà que le complotiste François Amalega s’en prend à la communauté LGBTQ+. C’est en compagnie de ses acolytes qu’il a organisé une manifestation anti-trans samedi, devant le Musée de la Civilisation à Québec.

Selon ce qu’il explique, ce rassemblement visait principalement l’exposition « Unique en son genre », qui parle de la pluralité des genres dans toutes ses couleurs.

«Nous sommes contre la propagande LGBTQ+ qui nie la science qui dit qu’il n’y a que deux sexes», a-t-il souligné dans une entrevue avec le Journal.

«Des personnes qui ne sont pas capables de s’assumer sur le plan mental, je ne sais pas s’il devrait avoir le droit d’encadrer les enfants», a-t-il ajouté, faisant référence à Mx Martine cette enseignante non binaire d’une école primaire de la Montérégie.

Plus dans les années 50

«La visibilité des personnes trans, non-binaires et bispirituelles gagne en importance, mais les violences basées sur le genre persistent malgré les efforts des communautés pour faire reconnaître leurs identités et leurs droits», peut-on lire dans la description de l’exposition.

Nous avons d’ailleurs eu droit à un exemple desdits efforts des communautés, alors que les adeptes de cette nouvelle mouvance d'extrême droite se sont butés à une énorme foule de militants soutenant cœurs et âmes la communauté LGBTQ+.

«On est plus dans les années 50 ou on emprisonnait les homosexuels, les bisexuels ou trans dans des institutions pour leur faire des lobotomies», soutenaient de nombreux manifestants.

«On mérite d’exister. Ce n’est pas normal qu’il y ait autant de pression de nos jours. En 2023, on devrait laisser les choses aller et accepter les différences de chacun», explique Marie-Soleil Fillion.

Elle est d’ailleurs d’avis que certains propos inadmissibles devraient être condamnés dorénavant.

«Moi j’ai 50 ans, et ça fait 30 ans que je suis en transition et que j’entends des commentaires. Ce n’était pas facile quand j’étais jeune et je ne veux vraiment pas que les jeunes vivent ce que j’ai vécu».

Stériliser la population

Parmi le camp d’Amalega, une idéologie farfelue sortait du lot par sa popularité ; la «dépopulation» comme plusieurs l’appelle affectueusement.

«La propagande LGBTQ+ vise à stériliser la population pour faire moins d’enfants», explique une manifestante.

«Les mondialistes comme Bill Gates et Klaus Schwab le disent régulièrement que la population est trop nombreuse et qu’il faudrait diminuer la population. C’est vraiment une forme de stérilisation», ajoute-t-elle.

Cette dernière croit d’ailleurs qu’il faut s’en méfier, puisque cela pourrait mener à des dérapages dans les années à venir.