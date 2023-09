«On était tous sous le choc», témoigne un Québécois au Maroc

Plus de mille personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé le Maroc vendredi soir, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique à Marrakech dans et plusieurs autres villes, comme en témoignent des Québécois sur place.

• À lire aussi: Plus de 1000 morts dans un puissant séisme au Maroc

« On était tous sous le choc, il y a une personne qui a perdu connaissance. On a vu que la maison de notre amie avait été un peu affectée, les murs fissurés », a témoigné à LCN Serge Sasseville, qui se trouvait dans un rassemblement privé dans la périphérie de Marrakech.

Le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique a mesuré la magnitude du séisme à 7, précisant que l’épicentre de la secousse se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de la ville de Marrakech, destination très prisée de touristes étrangers.

Devant la crainte d’une réplique sismique, Serge Sasseville et les autres invités présents à la fête se sont dirigés à l’extérieur du domicile, avant de siéger sur des chaises dans le jardin.

Selon le plus récent bilan du ministère marocain de l’Intérieur, le séisme a fait 1037 morts et 1204 blessés, dont 721 sont dans un état critique.

AFP

Plus de la moitié des morts (542) ont été recensées à Al-Haouz, épicentre du séisme et à Taroudant (321) plus au sud, deux zones rurales montagneuses au coeur du Haut Atlas.

« Les opérations de sauvetage se poursuivent et se déroulent dans de bonnes conditions », a ajouté le ministère.

Il s’agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.

Secousses à des centaines de kilomètres

Kamal Brahma, qui a déménagé à Casablanca il y a quelques années pour être au chevet de ses parents, a également ressenti le tremblement de terre vendredi soir.

« Le moment le plus fort était à 23h11. On a senti de fortes secousses », a expliqué au Journal l’homme originaire de Montréal.

AFP

Les autorités locales ont jusqu’à présent recensé trois décès dans la ville portuaire située à près de 300km de l’épicentre.

M. Brahma se rendra dans les prochains jours à Marrakech, durement touchée par le tremblement de terre.

« Je devais déjà aller rendre visite à un ami. Ce sera une bonne occasion pour voir si je peux me porter volontaire pour aider », a-t-il mentionné.

Le centre régional de transfusion sanguine à Marrakech a notamment appelé les habitants à se rendre dans ses locaux pour donner leur sang pour les blessés.

Avec les informations de TVA Nouvelles et de l'AFP