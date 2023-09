Fouki, Claude Bégin et Jay Scøtt dans un projet inspirant du duo Or Bleu

Le duo de producteurs Or Bleu a mis la gomme sur son premier album, en signant des collaborations avec de gros noms du hip-hop québécois tels que FouKi, Jay Scøtt, Claude Bégin et Lary Kidd.

«Nous avions plusieurs centaines de productions en banque», explique Fruits, membre du duo, en entrevue avec Le Journal. «Nous avons ensuite séparé ces productions selon le style, puis nous avons envoyé le tout à des artistes qui correspondaient à ces styles et avec qui nous voulions travailler», poursuit-il.

Lary Kidd fut l’un des premiers à répondre présent, s’en est suivie la naissance de Hors-d’œuvre; un single purement rap, aux saveurs de la côte Est et aux paroles tranchantes que l’on connaît au Jeune Homme, comme il se surnomme si bien.

«Lary est l’un de nos rappeurs favoris», se réjouit Charles Cozy, qui complète le duo. «C’est impressionnant de voir à quel point il maîtrise son art.»

Cozy et Fruits se sont également entourés d’artistes comme FouKi et Imposs, sur Wowowoh; une mélodie suave qui accueille parfaitement les styles des deux MC.

Les friands de soul et de RnB trouvent aussi chaussure à leur pied, avec des titres comme Kiss you right et You can have it all, sur lesquels on peut entendre Falcxne, Mike Clay et Kallitechnis.

Les Claude Bégin, KNLO et Eman, d’Alaclair Ensemble, amènent également leur grain de sel à ce projet.

C’est le 8 septembre que 7e Ciel Records présentait Beaucoup, premier opus du duo de producteurs Or Bleu. Un projet qui a de quoi surprendre, tant par la brochette de joueurs étoiles qui s’y retrouvent que par la variété dans les styles proposés.

On ne vous entend pas sur votre album?

Si les voix de Cozy et de Fruits ne figurent pas sur Beaucoup, c’est que le tandem brille plutôt par ses mélodies et ses rythmes, qui ont été soigneusement concoctés pour les voix de renom qu’ils avaient ciblées.

«Ce n’est pas arrivé souvent, surtout pas au Québec, de voir un duo produire et présenter un album en son nom, sans qu’on les entende sur le projet», remarque Cozy, en ajoutant qu’un certain Kaytranada a entre autres servi d’inspiration pour cet élan.

Loin d’être des recrues

Même s’il s’agit d’un premier projet signé Or Bleu, les deux producteurs et beatmakers ont su se forger une solide crédibilité avec les années.

Avec plus d’une vingtaine de EP produits, Fruits a su faire son nom sur la scène provinciale, mais aussi à l’international, en voyant son travail apparaître sur des compilations en provenance de New York et des Pays-Bas. Il a notamment participé à la production de l’album On est là, de Maky Lavender.

Pour sa part, Cozy a déjà été de la partie lors de plusieurs gros festivals, tels qu’Osheaga, MURAL ainsi que le Festival de Jazz de Montréal. Il était également membre du regretté collectif de producteurs Alaiz, qui comprenait entre autres Kaytranada et High Klassified.