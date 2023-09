Voici cinq séries coquines qui abordent la sexualité sans détour

Il y a mille et une façons d’aborder le sexe lorsqu’on crée une œuvre de fiction. Les distributeurs sont bien conscients que de présenter, par exemple, des séries télé sur ce sujet va piquer la curiosité d’un grand auditoire. Mais encore faut-il livrer des productions dont le contenu est intéressant, voire pertinent. Voici des séries qui ont pris leur place sur les différentes plateformes.

Sans rendez-vous

Le cadre de cette comédie québécoise portée par Magalie Lépine-Blondeau, infirmière-sexologue--- de retour au boulot après une absence de trois mois, met la table pour des cas croustillants, déstabilisants et drôles. La série de Marie-Andrée Labbé (aussi autrice de l’excellente Trop.) met en scène une ribambelle de personnages dont la plupart ne se gênent pas pour aborder des sujets sensibles. Ils peuvent s’exprimer avec un langage cru et livrer des pensées surprenantes. Voilà des discussions animées !

> Deux saisons offertes par Tou.tv Extra

Dis-moi que c’est l’amour

(v.a. Tell Me You Love Me)

Qu’on soit un jeune ou un vieux couple, l’intimité est primordiale sinon ça complique les choses. Ici, trois couples sont à des carrefours importants et fondent leurs espoirs en une thérapeute qui, espèrent-ils, pourra les aider à renverser la tendance. Confrontés à une absence de désir ou à un manque de confiance, ils doivent impérativement aborder le sujet du sexe... À l’instar de Girls et La vie sexuelle des collégiennes, cette série de HBO ose parler de sexe différemment.

> Une saison proposée par Crave

Nip/Tuck

Jusqu’où doit-on aller pour transformer son corps et le rendre conforme à ses attentes ? Jusqu’où peut-on aller pour assouvir ses désirs charnels ? Il faudrait demander à Christian et Sean, deux chirurgiens plastiques qui enchaînent les patients à Miami. Avec la nécessité de modeler son physique vient bien souvent une exploration de son pouvoir d’attraction et, par conséquent, de nouvelles aventures sexuelles. Du moins pour l’un de ces professionnels, dont la morale n’est pas celle de son collègue... L’œuvre de Ryan Murphy contient plusieurs scènes choc et teste nos limites de ce qui est acceptable ou non.

> Six saisons sur Prime Video

Raconte-moi des mensonges

(v.a. Tell Me Lies)

Parfois, ce sont les pulsions qui l’emportent sur la raison. Et quand une spirale malsaine s’emballe, impossible de la contrôler. Pour Lucy, tout commence quand elle succombe au charme du mystérieux Stephen, un garçon de l’école. Un fort désir naît rapidement, désir qui bouleversera le cours de sa vie. Plusieurs scènes osées ont été intégrées à cette histoire dans laquelle le sexe vient brouiller les cartes... et les pensées. Pendant ce temps, le principal intéressé n’hésite pas à se déshabiller devant son ex alors que sa nouvelle flamme ignore tout de son manège.

> Une saison relayée par Disney+

Éducation sexuelle

(v.a. Sex Education)

Quand on est adolescent, on a besoin de réponses à nos nombreuses questions qui tournent autour de l’anatomie, des relations sexuelles et du plaisir solitaire. Les choses peuvent toutefois être lourdes à porter si nos parents ne peuvent nous aider à démystifier certaines d’entre elles. Dans cette série britannique, pour franchir une étape de vie, Otis va se relever les manches en conviant les autres étudiants de son école à des rencontres où tous pourront parler de leurs enjeux et de leurs désirs.

> Quatre saisons disponibles sur Netflix