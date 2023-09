Plus d’un couple sur cinq n’auraient rien en commun, selon une étude

Le fameux dicton «les opposés s’attirent» se révèlerait vrai pour au moins un couple sur cinq, selon une nouvelle étude britannique. Bien que certains changent leurs habitudes pour plus ressembler à leur partenaire, d’autres s’y adaptent et vivent avec leurs nombreuses différences.

C’est une étude portant sur 2000 adultes en couple, commandée par la chaîne câblée britannique Sky Atlantic, qui a été réalisée au cours des derniers mois.

Certains aspects sont basés sur des préférences concernant divers milieux. Par exemple, près de 25 % des participants ont constaté qu'ils avaient des loisirs différents de ceux de leur partenaire, alors que 14 % ont déclaré que leurs goûts musicaux étaient sur des longueurs d'onde complètement distinctes.

Pour éviter de futurs conflits, des couples optent pour des compromis. C’est notamment le cas d’une personne sur cinq qui admet avoir changé leurs intérêts pour avoir quelque chose en commun avec leur partenaire.

Certains couples tentent de prouver que leurs différences ne termineront pas leur relation. À l’inverse, plus de la moitié des participants ont confirmé que ce sont les relations avec des opinions opposées qui leur conviennent le mieux. Une plus grande proportion de personnes (73 %) ont aussi déclaré que le fait d'avoir des centres d'intérêt distincts peut conduire à des conversations plus enrichissantes dans leur relation.

Enfin, l'étude a révélé que 24 % des gens pensent que les couples ayant des opinions divergentes ont plus de chances de rester ensemble que ceux qui n'en ont pas.

Toutefois, un récent rapport de l'Université du Colorado Boulder remet en cause la notion selon laquelle les couples n'ont pas besoin d'avoir quoi que ce soit en commun pour s'entendre. Les experts ont analysé plus de 130 traits de personnalité tels que les opinions politiques, la consommation d'alcool, le comportement social et l'âge du premier rapport sexuel. L'analyse a révélé qu'entre 82 % et 89 % des traits, les partenaires étaient susceptibles de se ressembler, ce qui remet en question le propos «les opposés s'attirent».