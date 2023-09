Voici le récit de la mort tragique du demi-frère du romancier Alexandre Jardin

Avec Frères, l’écrivain français Alexandre Jardin lève le voile sur un événement bouleversant de sa vie.

Depuis Le Zèbre ou Fanfan, Alexandre Jardin a régulièrement tourné le dos aux romans pour nous offrir des récits à saveur autobiographique. Au fil des ans, il a ainsi entrepris de nous parler de son père Pascal (Le Zubial), de sa famille complètement folle (Le Roman des Jardin), de son grand-père collabo sous le régime de Vichy (Des gens très bien) ou de sa mère Stéphane (Ma mère avait raison).

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Avec Frères c’est maintenant au tour de son demi-frère Emmanuel, « le plus inclassable et dérangeant des Jardin ».

« Pendant longtemps j’avais besoin de ne pas écrire ce livre parce que je ne savais pas comment penser mon frère, souligne Alexandre Jardin d’entrée de jeu. C’est très compliqué d’écrire un livre sur quelqu’un qu’on n’arrive pas à penser. Puis au bout d’un moment, j’ai fini par comprendre qu’on n’a pas besoin de comprendre quelqu’un pour l’aimer. Et ça, c’est venu avec ma compagne canadienne, qui a profondément modifié mon rapport avec la vie. Elle m’a fait bouger sur plein de choses très fondamentales, et elle m’a donné une sécurité d’amour que je ne connaissais pas. Sans cette sécurité, je crois que je ne me serais pas aventuré dans un texte comme ça. »

La mort au bout du fil

Le 11 octobre 1993, lorsqu’Emmanuel s’est tué d’une balle dans la bouche en face de la maison de sa mère, Alexandre se trouve à des milliers de kilomètres de là. Il est à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, et n’apprendra la mauvaise nouvelle que le lendemain. Une nouvelle qui l’anéantira tellement qu’au cours des 30 années suivantes, il fera tout son possible pour ne pas songer à ce frère libre, dangereux et fantasque qui ne se refusait rien – pas même la dernière compagne de leur père.

Le suicide d’Emmanuel aurait pourtant peut-être pu être évité. Et durant ces trois décennies, c’est ce qui va le plus miner Alexandre Jardin.

« J’en ai conçu une culpabilité énorme qui était justifiée, explique-t-il. J’avais déjà 27 ans et je ne l’ai pas protégé alors qu’il traversait une crise très grave. Je n’aurais jamais dû le faire sortir de cet hôpital psychiatrique, comme ça, sans accompagnement sérieux. Je ne dis pas que ça aurait marché, je dis juste que je n’ai pas fait ce que j’aurais dû faire. Je l’ai payé extrêmement cher et plus jamais je ne protégerai pas ceux que j’aime, même s’il faut prendre des responsabilités très lourdes. Parce que face au suicide, rien ne dit que dans un autre contexte la personne passera à l’acte. »

Intimissime

Frères raconte donc ce demi-frère disparu bien trop tôt et qui, à 20 ans à peine, se doutait déjà qu’il ne dépasserait pas l’âge du Christ.

« Ce livre-là est pour moi aussi important que Le Zèbre, précise Alexandre Jardin. Ce sont des livres qui démarrent des cycles romanesques et c’est vrai que Frères est un livre d’une autre nature. Il correspond à un changement radical, à un rapport aux émotions qui n’est plus du tout le même. D’ailleurs, début juin, il s’est produit quelque chose de surprenant. Je devais aller parler de ce livre à des représentants, et ça m’allait d’en parler pour la première fois devant une quinzaine de personnes seulement. Mais quand je suis arrivé, il y avait des centaines de libraires et je ne sais pas ce qui s’est passé, mais en 10 minutes, mon frère s’est mis à exister. Il était là. Les gens étaient traversés par une émotion que je n’avais pas prévue et tout à coup j’ai senti physiquement la capacité qu’a la littérature de rendre la vie à quelqu’un quand elle entre dans un territoire sacré. »

« Ce jour-là, ça a été non pas la naissance de mon livre, mais la renaissance de mon frère à travers un livre, poursuit-il. Et quand un livre va chercher des gens dans ce qu’ils ont de plus vibrant, de plus intime, je sais qu’il se passe quelque chose qui dépasse la personne qui l’a écrit. »