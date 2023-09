Rentrée culturelle: les 40 personnalités incontournables de l'automne au Québec

Ils sont comédiens, chanteurs, humoristes, danseurs, auteurs ou encore animateurs. Et leurs nouveaux projets risquent de faire garder les projecteurs braqués sur eux tout au long de la saison automnale.

Le Journal vous présente ses 40 personnalités incontournables de la rentrée culturelle 2023.

Denys Arcand

Photo d’archives

La sortie d’un nouveau film du cinéaste Denys Arcand est toujours un événement. On est donc impatient de découvrir sa nouvelle œuvre, Testament, comédie satirique qui prend l’affiche le 5 octobre. Rémy Girard, acteur fétiche d’Arcand, y incarne un célibataire de 70 ans qui perd tous ses repères dans notre monde dominé par la rectitude politique. «On partage le même sens de l’humour, Denys et moi, et je partage aussi ce qu’il pense de la société», a confié Rémy Girard à l’émission Salut Bonjour en mai dernier, au sujet de sa complicité avec le réalisateur du Déclin de l’empire américain.«Testament est un film où on parle de toutes les nouvelles tendances: genrés, non genrés, woke, pas woke... Il y en a qui vont en prendre pour leur rhume!» (MD)

Roxane Bruneau

Mario Beauregard / Agence QMI

Comme si faire le Centre Bell et le Centre Vidéotron n’était pas assez, la chouchou des Québécois sera partout au petit écran au cours des prochains mois. Elle fera d’abord ses premiers pas comme comédienne dans la série Indéfendable. Elle devient aussi coach. On la verra dans un des fauteuils rouges de La Voix, à compter du mois de janvier, et, la connaissant, vous pouvez être certain qu’elle sera une riche et divertissante addition au quatuor. Chose certaine, elle fonce tête baissée. «Je sais que je peux donner des conseils et aider des jeunes qui veulent faire ce métier», a-t-elle confié au Journal, après voir tenu le rôle de 5e coach, l’an dernier. (CB)

Martin Matte

Photo Agence QMI / Mario Beauregard

Martin Matte est sur le point d’ajouter une corde à son arc! Dès le 28 septembre à 20h, c’est à la barre du talk-show Martin Matte en direct que l’humoriste sera de retour à TVA après le coup de circuit Les beaux malaises. Dans une formule en direct, Martin Matte accueillera un nouvel invité chaque jeudi. C’est Patrick Huard qui aura l’honneur de briser la glace. Au menu de cette toute nouvelle émission? Rire et plaisir, bien entendu, mais aussi des collaborateurs, une fiction humoristique hebdomadaire et une direction musicale signée Dumas. Ça promet! (MP)

Éric Lapointe

Photo Agence QMI / Toma Iczkovits

Il a été plutôt discret, sans pour autant être inactif, après sa condamnation dans une affaire de violence conjugale et les allégations d’inconduite sexuelle qui ont terni sa réputation, en 2020 et en 2021. Tout indique que l’enfant terrible du rock québécois en a assez de l’ombre. Un nouvel album au titre qui laisse place à plusieurs interprétations, Je marche dans ma vie, voit le jour en fin de semaine et quelques concerts dans de grandes salles (Théâtre Capitole, MTelus) sont à son horaire. (CB)

Théodore Pellerin

Courtoisie / Paul Ducharme

Menant une belle carrière internationale depuis quelques années, Théodore Pellerin renoue avec le cinéma québécois, cet automne, en défendant le rôle principal de Solo, le nouveau film de la réalisatrice Sophie Dupuis (Souterrain), qui déboule sur nos écrans le 15 septembre. L’acteur de 26 ans y incarne Simon, une étoile montante de la scène drag-queen de Montréal, qui tombe follement amoureux d’Olivier (Félix Maritaud), une nouvelle recrue du bar où il travaille. (MD)

Maripier Morin

Joël Lemay / Agence QMI

Maripier Morin a fait son grand retour dans une émission de divertissement, au micro d’On part ça d’même, à la radio du WKND 99.5 FM, le 21 août dernier. L’animatrice reprend ainsi doucement sa place dans la vie des Québécois à la suite du scandale de juillet 2020 qui l’a forcée à se retirer de la vie publique pendant trois ans. Le balado Grains d’espoir, qu’elle coanime – abordant des sujets liés à la dépendance –, connaît également un beau succès. (SEN)

Monia Chokri

AFP

Après une tournée des festivals qui l’a fait voyager de Cannes à Toronto en passant par Venise et Angoulême, l’actrice et cinéaste Monia Chokri (La femme de mon frère) s’apprête enfin à lancer son troisième long métrage, Simple comme Sylvain, dans les salles du Québec. Bien accueillie par la critique lors de sa première mondiale à Cannes, en mai dernier, cette comédie romantique met en scène une professeure de philosophie (Magalie Lépine-Blondeau) qui tombe amoureuse d’un entrepreneur des Laurentides (Pierre-Yves Cardinal). (MD)

Lise Dion

Photo: Karine Lévesque / TVA Publications

Après avoir vendu plus d’un million de billets en carrière, Lise Dion s’apprête à faire ses adieux à la vie de tournée. En effet, l’humoriste de 67 ans a récemment annoncé que son quatrième one-woman-show – Chu rendue là – serait son dernier. Ses fans peuvent toutefois être rassurés; Lise Dion ne semble pas prête pour la retraite. Elle évoquait récemment, entre autres, un projet de série inspirée de son roman Le secret du coffre bleu. Et gageons également que la comique ne se fera pas prier pour retrouver son public au détour d’une soirée d’humour ou d’un plateau télévisé. Du moins, c’est ce qu’on souhaite tous ardemment. (BL)

Mel Charlot

Photo courtoisie / Groupe Fair-Play

Succédant au duo Les Twins, Mel Charlot deviendra la nouvelle maître de l’émission de danse Révolution aux côtés de Lydia Bouchard et de Jean-Marc Généreux. La danseuse et chorégraphe originaire de Montréal a dansé pour Beyoncé, Lizzo, Pharrell Williams, Maria Carey et Cardi B et a travaillé sur plusieurs grands plateaux américains (So You Think You Can Dance et Lip Sync Battle) et québécois avec Chanteurs masqués. (SEN)

Louis-Jean Cormier

Photo d’archives / Didier Debusschere

Après des années en solo, Louis-Jean Cormier retrouve les amis de Karkwa pour le nouvel album Dans la seconde, à sortir le 8 septembre, treize ans après l’acclamé Les Chemins de verre. Un retour attendu de pied ferme, qui sera marqué par plusieurs dates de spectacles autour du Québec. (MP)

Kim Thuy

AFP

Ru, le célèbre roman de l’autrice Kim Thuy relatant son arrivée au Québec dans les années 1970, a touché le public en plein cœur au moment de sa publication, en 2009. Quatorze ans plus tard, son récit autobiographique est porté au grand écran, dans un film de Charles-Olivier Michaud qui prendra l’affiche en novembre. (MD)

Pier-Luc Funk

Photo: © Patrick Séguin

Dès le 21 septembre sur Club illico, Pier-Luc Funk campera un journaliste avide de justice aux côtés de Sarah-Jeanne Labrosse, dans la nouvelle série Les Révoltés. Ce sera aussi l’occasion de (re)découvrir l’acteur dans le rôle d’un ex-prisonnier dans Plan B, qui sera diffusé sur ICI Télé dès le 13 septembre. (MP)

Charlotte Cardin

Thierry Laforce / Agence QMI

Au moment où vous lirez ces lignes, Charlotte Cardin, qui vient de présenter son second bébé, 99 Nights, aura sa carte d’embarquement dans les mains. Ses destinations automnales: Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Turquie, États-Unis, Canada. La France suivra à l’hiver, avec arrêt à l’Olympia, rien de moins, avant un retour au Québec. (CB)

Sophie Desmarais

Mario Beauregard / Agence QMI

Dix ans après la sortie de Sarah préfère la course, Sophie Desmarais a renoué avec la réalisatrice Chloé Robichaud pour le film Les jours heureux, dans lequel elle se glisse dans la peau d’une jeune cheffe d’orchestre. La comédienne sera aussi de retour sur les planches du Théâtre La Licorne pour quelques supplémentaires de la pièce Deux femmes en or, en décembre. (MD)

Louise Latraverse

Mario Beauregard / Agence QMI

À 83 ans, l’heure est venue pour Louise Latraverse de se raconter en ses propres termes avec L’amour crisse, un spectacle où elle abordera ses soirées privées avec le gratin américain, un souper arrosé avec Elizabeth Taylor et ses rapports tendus avec Janis Joplin. Tout ça, évidemment, avec le franc-parler qu’on lui connaît. (BL)

Patrick Hivon

Photo d’archives / Chantal Poirier

En plus de tenir la vedette de la série La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, diffusée cet automne sur Télé-Québec, Patrick Hivon incarnera le sergent-détective André Suprenant dans la série policière Détective Surprenant: la fille aux yeux de pierre, adaptation télévisuelle du roman à succès de Jean Lemieux, attendue sur Club illico en décembre. (MD)

Nour Belkhiria

Martin Alarie / Le Journal de Montréal

Plus que quelques jours avant que Nour Belkhiria ne reprenne du service dans Indéfendable, où son personnage d’Inès Saïd risque d’en voir de toutes les couleurs. En effet, le retour inattendu de Me Legrand au cabinet Lapointe-MacDonald-Desjardins causera bien des remous pour la jeune stagiaire, et ce, tout au long de cette seconde saison. En plus de la quotidienne du réseau TVA, on pourra également voir la comédienne dans le film Les jours heureux, projet qui marquera son retour au cinéma deux années après Une révision. (BL)

Denis Bernard

Joël Lemay / Agence QMI

Jusqu’au 7 octobre, Denis Bernard investit la scène du Théâtre Duceppe sous les traits d’un présentateur vedette dans la pièce Salle de nouvelles, une adaptation du film Network, de Sidney Lumet, sorti en 1976. Cette satire du monde de la télévision a déjà été applaudie au Théâtre du Trident, à Québec, en 2021. (MD)

Robert Lepage

Photo Stevens LeBlanc

Après Montréal au printemps, c’est au tour de Québec, dans son étincelant Diamant, de faire connaissance avec Le projet Riopelle, la dernière création de Robert Lepage, lancée en plein cœur des célébrations du centenaire du peintre québécois. En parallèle, il travaille à la conception d’un autre spectacle qui mêlera cirque et lutte. (CB)

Normand Brathwaite

Mario Beauregard / Agence QMI

Le 21 août dernier, Normand Brathwaite a fait son grand retour à la radio, sur les ondes de CKOI, où il avait animé les émissions Yé trop de bonne heure entre 1990 et 2006 et Tout un retour de 2009 à 2011. Coanimateur invité le lundi à Debout les comiques, il revient également pour une 21e saison à la barre de Belle et Bum, flanqué de trois nouvelles collaboratrices: Marie-Josée Gauvin, Fabiola Nyrva Aladin et Lunou Zucchini. (SEN)

Elisapie

Photo AFP

Salluit peut être fier. Son Elisapie déposera sur les plateformes musicales, le 15 septembre, ce qui sera certainement la proposition artistique la plus originale, au moins la plus touchante, de la rentrée: un album de reprises de classiques du rock et de la pop en inuktitut. Une tournée accompagnera le tout. (CB)

Émile Bilodeau

Photo d’archives / Stevens LeBlanc

L’infatigable auteur-compositeur-interprète-militant a trouvé le temps, entre deux virées chez ses amis de Maliotenam, de pondre un nouvel album qu’il présentera à la fin de septembre, un an à peine après Tout seul comme un grand. La parution d’Au bar des espoirs, le 29 septembre, marquera du même coup ses dix ans de carrière. Déjà. (CB)

Gregory Charles

Photo d’archives

Habituellement, on parle de lui à cause de ses prouesses sur scène ou pour ses projets à la télé. Cette fois, c’est à votre librairie du coin, le 5 octobre, qu’il faudra aller pour découvrir sa nouvelle proposition, Un homme comme lui, un bouquin contenant une série de lettres adressées à sa fille Julia afin de lui faire découvrir son grand-père Lennox. La scène ? Bien sûr qu'on l'y verra, dans Sept, son nouveau spectacle consacré aux grandes chansons du cinéma du dernier siècle. À la Place des Arts du 15 au 19 novembre. (CB)

Pascale Montpetit

Joël Lemay / Agence QMI

Pascale Montpetit retrouve les planches du Théâtre Duceppe, à la mi-octobre, pour défendre le rôle principal de Docteure, une pièce du dramaturge britannique Robert Icke traduite par Fanny Britt et mise en scène par Marie-Ève Milot. Décrit comme «un thriller moral», le texte aborde des sujets actuels, comme la place de la religion, les préjugés racistes et les identités de genre. (MD)

Frédéric Pierre

Mario Beauregard / Agence QMI

L’acteur sera de retour dans son rôle de policier engagé et sensible dans la quatrième saison de la série Alertes. Il agit aussi à titre de producteur et d’acteur principal de la nouvelle série Lakay Nou, qu’il a écrite avec la comédienne Catherine Souffront et deux autres auteurs: Angelo Cadet et Marie-Hélène Lebeau-Taschereau. La série raconte le quotidien d’une famille québécoise d’origine haïtienne, les Honoré-Prospère. Lakay Nou signifie d’ailleurs «Chez nous» en créole. (SEN)

Dominique Fils-Aimé

Photo courtoisie / Radio-Canada

La chanteuse Dominique Fils-Aimé reviendra – enfin! – sur les tablettes de disquaires avec son très attendu quatrième album, Our Roots Run Deep. Pour l’occasion, elle montera sur la scène du Théâtre du Nouveau Monde, où elle convie les mélomanes à une exploration intimiste des racines de son âme. (BL)

Marilou

Photo fournie par Zeste

Cet automne marque le grand retour à la musique de Marilou, qui s’est concentrée sur la marque Trois fois par jour dans les dernières années. Si on en croit les six extraits déjà lancés de Traits d’union, à sortir le 22 septembre, on aura droit à un album sensible et lumineux. (MP)

Gisèle Lullaby

Photo courtoisie

Un an après avoir remporté la troisième saison de Canada’s Drag Race, Gisèle Lullaby n’a pas l’intention de laisser ternir sa couronne. En plus de monter régulièrement sur la scène du Cabaret Mado, où elle se produit depuis déjà 15 ans, elle promènera son hilarant spectacle Gisèle Lullaby – Journaliste d’enquête et femme du peuple à travers la province cet automne. (BL)

Matthieu Pepper

Photo fournie par ville de pluie

Matthieu Pepper, qui a connu un beau succès avec l’émission Entre deux draps, présentera son premier one man show, En attendant la fête au village, le 18 octobre, à la Salle Albert-Rousseau de Québec, et le 24 octobre à l’Olympia de Montréal. Dans ce spectacle introspectif où il aborde les difficultés de la vie, il rit en attendant la fête au village. (MP)

Sarahmée

Photo Agence QMI / Joël Lemay

En plus de continuer à tourner sur nos ondes radiophoniques, Sarahmée ajoutera une corde à son arc le mois prochain: la rappeuse animera le Premier Gala de l’ADISQ sur les ondes de Télé-Québec. Elle succédera ainsi à Pierre Lapointe, qui a piloté ce rendez-vous annuel depuis 2019. (BL)

Sarah-Maude Beauchesne

Thierry Laforce / Agence QMI

La plume de Sarah-Maude Beauchesne a le don de décortiquer les tourments amoureux et identitaires avec une désarmante franchise. Après Fourchette, Cœur de slush et autres projets, l’auteure se penche sur le désir – ou non – de maternité dans le livre Faire la romance, à sortir cet automne aux Éditions Cardinal. (MP)

Jeanick Fournier

Joël Lemay / Agence QMI

Un an et demi après sa victoire à Canada’s Got Talent, Jeanick Fournier déploie enfin son univers musical bien à elle sur nos scènes. La chanteuse amorçait, plus tôt cette semaine, la tournée Vivante, qui la mènera à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick jusqu’en 2024. (BL)

Michelle Desrochers

Mario Beauregard / Agence QMI

L’humoriste à surveiller sera sur les routes du Québec avec son premier one-woman-show, Pelote, en vue de sa première le 13 novembre, à la Salle Albert-Rousseau de Québec, et le 21 novembre au Gesù de Montréal. À la fois doux et piquant, le spectacle aborde le célibat, la sexualité, les troubles alimentaires... Et laisse une belle place à l’improvisation. (MP)

Michel Jean

Photo d’archives fournie par TVA

L’auteur du roman primé Kukum publiera son prochain roman, Qimmik, le 16 octobre prochain. L’histoire d’un jeune couple vivant au Nunavik avant qu’on le force à se sédentariser et celle d’une avocate devant défendre un meurtrier en série Inuk. (SEN)

Évelyne Brochu

Photo courtoisie

Parfois, c’est Évelyne la comédienne qui fait jaser. Cet automne, ce sera Évelyne la chanteuse. Son deuxième album, Le danger, est attendu pour le 15 septembre. Les extraits Une autre vie et Paris, son hommage à la Ville Lumière, ont mis l’eau à la bouche. En même temps, elle complète le tournage de Phénix, un long métrage de Jonathan Beaulieu-Cyr. (CB)

Anas Hassouna

Martin Alarie / Le Journal de Montréal

Celui qu’on a pu voir dans Club Soly et Big Brother Célébrités 3 sera accompagné de ses meilleurs amis et collaborateurs Oussama Fares et Charles Brunet pour présenter la première médiatique du spectacle Surtout Anas le 6 novembre à l’Olympia de Montréal, qui promet le meilleur des trois humoristes. Mais surtout d'Anas. (MP)

Martin Michaud

Joël Lemay / Agence QMI

Le père de Victor Lessard et maître du thriller québécois nous revient le 18 septembre avec Points de fuite, le premier tome d’une nouvelle trilogie. Une histoire de conflit familial et d’enlèvement campée dans le milieu de l’art. (SEN)

Cynthia Wu-Maheux

Joël Lemay / Agence QMI

La comédienne Cynthia Wu-Maheux foulera les planches du Théâtre du Nouveau Monde, cet automne, dans Projet Polytechnique, une pièce de théâtre documentaire cherchant à documenter les événements entourant la tristement célèbre tuerie ayant coûté la vie à 14 jeunes femmes en décembre 1989. (BL)

Rita Baga

Photo fournie par Fierté Montréal

En plus de clore sa tournée Créature en novembre, Rita Baga publiera bientôt son tout premier livre. La drag-queen débarquera en effet sur les tablettes de libraires avec Une paillette à la fois, un ouvrage à mi-chemin entre une autobiographie et un guide sur les coulisses de l’univers de la drag. (BL)

Marie-Jo Thério

Photo courtoisie

Marie-Jo Thério sera de retour sur scène cet automne. L’artiste acadienne offrira six représentations du spectacle La maline, 20 ans et quelques lunes, accompagnée de quatre musiciens. (SEN)