Le Vermont et ses routes panoramiques pour une escapade de rêve cet automne

Au cours des prochaines semaines, le Green Mountain State, en majorité constitué d’érables rouges et à sucre, se parera de superbes déclinaisons de jaune vif, de brun, d’ocre, d’écarlate et d’orangé. Avec ses fermes pittoresques, ses vergers, ses récoltes d’automne et ses sentiers, le Vermont et ses routes panoramiques constituent chaque mois de septembre et octobre un terrain de jeux spectaculaire pour une courte escapade.

Route 100

Photo tirée de Unsplash, Dan Mall

Cette célèbre route scénique serpente au cœur d’un époustouflant spectacle coloré passant par des villages champêtres, cascades et ponts panoramiques. Elle s’étend sur 348 km non loin de la frontière canadienne de Troy jusqu’à Heartwellville près du Massachusetts et longe la Green Mountain National Forest. On la surnomme la Vermont’s Main Street ou encore l’autoroute des skieurs, et elle est jalonnée de charmants arrêts. Parmi les incontournables haltes, notons la vallée de la rivière Mad, la cascade Moss Glen Falls, Stowe et Waterbury, l’usine de fabrication Ben & Jerry’s.

Smugglers Notch, route 108

Photo fournie par le Smugglers’ Notch Resort

Depuis Stowe, on peut bifurquer vers Jeffersonville sur la route 108 afin d’effectuer le trajet le long du col escarpé de Smugglers’ Notch qui est absolument superbe en automne, les arbres créant un époustouflant tunnel par endroit.

L’étroite route, qui ne convient pas aux VR, se rend jusqu’au pied du mont Mansfield, la plus haute montagne de l’État.

Plusieurs sentiers se trouvent le long de la route et proposent de belles randonnées, dont celle menant à Bingham Falls, l’une des plus belles cascades du Vermont.

Route à péage vers le sommet

Ils sont plusieurs à en faire l’ascension à la force des cuisses et des mollets ou à s’y rendre en gondole, mais il est aussi possible de se rendre presque au sommet, jusqu’à près de 1200 mètres, du mont Mansfield en empruntant une route à péage.

Cette route historique célèbre cette année son 100e anniversaire depuis que la première voiture y est montée en 1923. Près de huit kilomètres avec des vues imprenables sur le lac Champlain et les montagnes Adirondack.

Pensez à apporter un pique-nique !

BON À SAVOIR

Quand y aller ?

Visez, généralement, de la mi-septembre au début octobre. Gardez en tête qu’une belle journée d’automne ensoleillée peut transformer les routes, et les sentiers, en des endroits très fréquentés...

Suivre de près l’évolution des couleurs d’automne

Une carte complète de la Nouvelle-Angleterre, et même des États-Unis au complet, qui fait foi de l’évolution progressive de la couleur du feuillage annuellement. Cette méthode de prédiction n’est pas infaillible en raison de nombreux facteurs, dont les conditions climatiques, mais peut s’avérer un outil intéressant pour déterminer l’apogée des couleurs et mieux planifier son escapade.

►Consultez le site web suivant : smokymountains.com/fall-foliage-map/



Suivez le guide

Se procurer sur son cellulaire l’audio tour Vermont, Rt100 Scenic Byway Tour sur l’application GuideAlong pour bonifier l’expérience historique et culturelle et ne manquer aucun arrêt.

Route au sommet du mont Mansfield

Ouvert tous les jours jusqu’au 15 octobre, 9 h 30 à 16 h 30. 32 $ par voiture.