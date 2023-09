Saint-Tite-des-Caps : Y vivre pour découvrir un milieu exceptionnel

Saint-Tite-des-Caps, c’est l’accueil chaleureux, le plein air à votre porte et une vue panoramique époustouflante. On y vit en harmonie avec la nature, les grands espaces et la montagne. Oubliez le stress lié aux changements climatiques, car le vent élimine les îlots de chaleur et il n’y a pas de risque d’inondations.

En septembre et en octobre, c'est le festival des couleurs. Les visiteurs sont toujours charmés par le spectacle des érablières et la riche variété de végétations arboricoles.

Une ville qui bouge

Le centre du village regroupe les locaux de la municipalité, un dépanneur, une station d’essence, un guichet automatique, le célèbre Sentier des caps, l’Auberge du sportif, une épicerie, une succursale de la SAQ, un kiosque postal, le Parc des loisirs, le Musée de la nature, un restaurant et un service de mécanique.

On y retrouve aussi des jeux d’eau, plusieurs terrains de tennis, de pickleball, de pétanque et de volleyball, une patinoire, un anneau de glace, des jeux d’hébertisme, des modules de jeux pour enfants, une salle communautaire et une cuisine collective.

Aux portes de Charlevoix, entre Le Massif, le Club Med et le mont Saint-Anne, la municipalité se prête aussi aux activités de plein air et aux sports d'hiver.

Une communauté dynamique

En 2022-2023, 4 millions $ ont été investis dans les infrastructures municipales (bibliothèque, maison des jeunes, terrasse fermée, caserne des pompiers, amélioration d’une rue, création d’un centre d'interprétation d'un milieu humide).

Les actions et l’engagement des bénévoles animent la municipalité et stimulent la communauté. On les retrouve entre autres au sein des pompiers volontaires ainsi que dans les comités d’urbanisme, de la bibliothèque, des loisirs et de la pastorale.

Enfin, le parc industriel de Saint-Tite-des-Caps offre de nombreuses possibilités pour les commerces et les industries. La MRC de la Côte-de-Beaupré et l’organisme Développement Côte-de-Beaupré collaborent d’ailleurs à son développement.

sainttitedescaps.com