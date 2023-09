Sommet du G-77 +: Cuba retient son souffle

Un événement majeur se prépare actuellement à Cuba : la tenue, les 15 et 16 septembre prochains, du Sommet du G-77+ la Chine, qui doit réunir les représentants, et dans certains cas les chefs d’État de 134 pays, plus le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterrez. Si l’Organisation des Nations Unies (ONU) compte officiellement 193 États membres, c’est donc environ 70% des représentants des nations de la planète provenant de trois continents — Afrique, Asie et Amérique latine et Caraïbes — qui seront présents à La Havane. Tout un défi pour un petit pays mis au ban des nations par la première puissance militaire au monde, qui tente depuis plus de soixante ans de l’asphyxier et l’accuse même de promouvoir le terrorisme. Mais aussi tout un désaveu pour l’empire étatsunien, qui a échoué lamentablement à isoler Cuba du reste du monde, d’autant plus que Cuba a été élu par acclamation pour assumer la présidence de cet organisme durant l’année 2023.

Qu’est-ce que le G-77, me direz-vous ? C’est un groupe de pression, dûment enregistré au sein de l’ONU, et formé au départ de 77 pays en voie de développement, ceux qu’on appelle les pays du Sud global, selon l’expression du président du Brésil, Lula da Silva, et qui appartenaient, au départ, au groupe des « pays non-alignés », formé dans les années 1960 dans la foulée des luttes anticoloniales.

Petit à petit, d’autres pays se sont joints au noyau initial, de sorte qu’ils sont aujourd’hui 134 pays à faire partie du G-77, dont on a gardé toutefois le nom premier. La Chine était au départ un pays en voie de développement, mais elle n’est plus considérée comme tel, de sorte qu’on a maintenu son adhésion, qui est représenté par le signe +.

Quelques chiffres

Le G-77+ la Chine regroupe actuellement 134 pays du Sud, soit le deux tiers des pays membres de l’ONU. C’est aussi 80% de la population mondiale. C’est beaucoup de monde et c’est aussi une preuve de plus que le monde commence à changer et à évoluer vers un nouvel ordre international et un monde multipolaire, où les États-Unis et ses satellites n’auront plus le dernier mot et où l’entraide n’est pas un vain mot.

Vous pouvez imaginer ce que cela signifie pour Cuba de recevoir tant de dignitaires étrangers pendant deux jours ? Les arrivées et départs à l’aéroport José Marti de La Havane, le transport de ces dignitaires et leur personnel jusqu’à leur lieu de résidence, dans différents hôtels de la capitale, leur acheminement subséquent au Palais des Congrès, les rencontres protocolaires et bilatérales entre différents participants, tout ce va-et-vient se déroulant au milieu de mesures extrêmes de sécurité, même si Cuba est sans doute le pays le plus sécuritaire au monde.

Objectifs

Le G-77+ la Chine n’est pas un regroupement de pays qui partagent les mêmes points de vue sur la géopolitique. Chaque pays possède son système politique, sa culture et ses valeurs propres mais tous respectent le principe de non-ingérence dans les affaires internes de chaque État. Ce regroupement de pays en voie de développement vise avant tout à promouvoir leurs intérêts économiques, en se donnant une meilleure force de négociation avec les pays riches du premier monde et leurs institutions commerciales et financières, tout en favorisant la coopération technique. Le thème de ce sommet 2023 : Défis actuels du développement : le rôle de la science, de la technologie et de l’innovation.

Mais au-delà des considérations matérielles qui ont à voir avec les infrastructures et les capacités touristiques et hôtelières de l’île socialiste, c’est toute une victoire pour Cuba, avant même que débute ce sommet du G-77+ la Chine. J’essaierai d’être aux premières loges et je vous en reparle très certainement, le moment venu.

Salon international du livre de La Havane

On annonce déjà les couleurs de la 31e Foire internationale du livre de La Havane, qui se tiendra du 9 au 19 février 2024, dans le décor féérique de la Forteresse de San Carlos de La Cabaña, dans la baie de La Havane. Après le Mexique, l’an dernier, c’est au tour du Brésil d’être le pays invité. Exit les mariachis et place à la bossa nova. ¡Saudade saudade !