Sports et loisirs : les municipalités aux premières loges

Les sports et les loisirs occupent une place importante dans nos vies et dans nos milieux de vie. La municipalité, peu importe sa taille, offre des équipements et des services à ses citoyens en matière de culture, de loisirs, d’activités communautaires et de parcs.

Les infrastructures de loisirs sportifs et communautaires constituent des lieux récréatifs de rencontre privilégiés pour les citoyens. Elles peuvent aussi devenir le point de départ vers le développement de petits et de grands rêves. C’est la raison pour laquelle bon nombre de municipalités en font une priorité puisqu’une municipalité qui bouge, c’est une municipalité vivante qui saura retenir et attirer de nouveaux citoyens.

En juin, le gouvernement québécois a d’ailleurs octroyé 300 millions $ aux municipalités pour la mise à jour et le déploiement d’infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Cette somme représente la première tranche d’un programme prévoyant des investissements de 1,5 milliard $ en 10 ans.

Le Québec bouge

À l’échelle nationale, le Québec se démarque : nos municipalités ont accueilli 53 % des piscines et des patinoires neuves apparues au pays en 2019 et en 2020. Leur rythme de construction continue d’ailleurs d’augmenter. Ainsi, la moyenne était de 105 nouvelles installations par année de 2000 à 2020, par rapport à 63 en Ontario.

Ces derniers mois, l’actualité a justement comporté moult annonces de constructions et de réaménagements d’installations diverses : inauguration d’un boulodrome à Saint-Jean-sur-Richelieu en avril 2023, et de 12 terrains extérieurs de pickleball, ouverture d’un complexe aquatique à L’Île-Perrot en juin 2023, centre sportif et récréatif à Montréal-Ouest, réfection d’un centre récréatif à Sherbrooke pour 2024, nouvel aréna à Témiscouata-sur-le-Lac, construction d’arénas à Magog et à Sept-Îles pour 2025, érection d’un centre aquatique à Rouyn-Noranda pour 2025, etc.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, les besoins en infrastructures se traduiront, pour l’exercice 2024-2026, par des investissements de 50 millions $ touchant 58 projets, dont le remplacement d’une aréna en fin de vie et l’amélioration des parcs (baseball, tennis, etc.).

Une nécessité pour aujourd’hui et pour l’avenir

« La croissance du télétravail (...) a augmenté la demande d’accès aux aménagements et infrastructures de proximité tout au long de la journée », indiquait en 2021 le rapport Soutenir le loisir à participation et accès libres de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM). L’organisme signalait que divers phénomènes (horaires atypiques, conciliation travail-famille, garde partagée) militent pour des temps et horaires souples, en plus d’un accès libre à un grand nombre d’installations et équipements. « De plus, des réalités comme le vieillissement de la population, de même que la restauration du patrimoine bâti imposent une pression énorme sur les villes pour la mise à jour et la bonification des infrastructures sportives, précise pour sa part Mario Bastien, directeur culture, développement social et loisirs, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il ne faut pas non plus oublier que depuis la pandémie, les parcs sont devenus de vrais lieux de rassemblement et que les changements climatiques ont un impact sur les patinoires extérieures ! »

Le spécialiste Mario Bastien ajoute qu’au-delà des défis financiers, il est impératif de penser chaque projet en vue des besoins des différentes générations. D’ailleurs, Éric Hervieux, président de l’Association des responsables aquatiques du Québec rappelle pour sa part que « Les complexes aquatiques sont nécessaires afin d’assurer l’apprentissage de la natation, mais aussi de permettre aux petits et aux grands de s’adonner à l’une des seules activités pouvant être pratiquées toute leur vie. »

« Le renforcement de l’intervention municipale en loisir à accès libre constitue un développement positif fondé sur la nature fondamentale du loisir défini comme activité procurant une expérience faite de plaisir, de découverte et de sociabilité », concluait justement l’AQLM dans son étude.