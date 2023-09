«The Texas Chain Saw Massacre»: Leatherface méritait mieux

Après avoir terrorisé des légions de cinéphiles au cours des cinq dernières décennies, la famille Sawyer débarque sur nos consoles avec The Texas Chain Saw Massacre, un jeu brutal, immersif... mais aussi redondant.

Oui, Leatherface et sa bande sont débarqués sur nos consoles dans un vrombissement de tronçonneuse et des cris d’agonie, poussés par les victimes martyrisées par la plus célèbre famille cannibale du septième art. La sortie du jeu Texas Chain Saw Massacre a été précédée d’une longue campagne promotionnelle promettant des litres et des litres d’hémoglobine, du carnage barbare et une atmosphère glauque et anxiogène à souhait.

Bref, des éléments qui n’ont pas tardé à mettre l’eau à la bouche aux fans de la franchise cinématographique.

Un habitué des consoles

Il ne s’agit toutefois pas de la première fois où Leatherface – et sa fidèle scie à chaîne – fait le saut sur nos consoles. Certains se souviendront d’un tout premier jeu destiné à la plateforme Atari au début des années 1980. Mais pour d’autres, c’est la présence du célèbre croque-mitaine à titre d’invité dans les sagas horrifiques Mortal Kombat et Dead by Daylight qui viennent aussitôt en tête.

Le nouveau jeu, publié par Gun Interactive (Friday the 13th - The Game, Layers of Fear 2), offre toutefois l’expérience la plus fidèle au film culte de 1974. On nous plonge en plein Texas cuisant et aride, dans trois lieux mythiques de la saga Texas Chainsaw Massacre: la maison de la famille Sawyer, l’abattoir et la station-service décrépite. Soulignons-le ici à grands traits, ces environnements ont été recréés avec un soin impressionnant, chacun d’entre eux évoquant immédiatement des souvenirs aux fans les plus fidèles.

Photo fournie par Gun Interactive

Bourreaux et suppliciés

Mais avant d’atterrir dans ces paysages, le joueur doit choisir son camp en se rangeant du côté des prédateurs ou celui des proies. S’il incarne un membre de la famille Sawyer, il devra mettre le grappin sur ses prisonniers avant que ceux-ci ne s’échappent. Pour l’aider, il pourra compter sur l’aide de deux complices, en plus de celle du bon vieux grand-père, dont les sens s’aiguiseront au fur et à mesure que ses disciples le nourriront... de sang humain.

En revanche, les quatre victimes devront quant à elles contrecarrer les plans des bourreaux, utilisant ruses et stratégies pour quitter les lieux indemnes ou, à tout le moins, en vie.

On l’avoue, les premières minutes de jeu ont été grisantes. L’idée d’explorer librement cet univers nous a énormément plu, autant dans la peau d’un bourreau que celle d’un supplicié. Mais cet enthousiasme s’est rapidement vanné tant l’expérience devient redondante.

Déjà-vu

Certes, chaque match est unique grâce aux différentes stratégies préconisées par les joueurs auxquels nous sommes jumelés en ligne. Mais les trois lieux ont beau être offerts en deux variantes – le jour et la nuit –, on a vite l’impression d’en avoir fait le tour. Et comme Dead by Daylight avait proposé une expérience similaire en invitant Leatherface dans son écurie, le sentiment de déjà-vu ne tarde pas à se pointer le bout du nez.

Il faut dire, également, que le jeu est criblé de bogues depuis sa mise en ligne; panne de serveurs ou difficultés techniques empêchant les joueurs de lancer une partie, personnages parfois peu réactifs ou encore qui restent figés dans les décors... l’expérience manque grandement de fluidité. Heureusement, ceux-ci devraient être réglés au fil des mises à jour. Mais d’ici là, on ne peut s’empêcher de penser que Leatherface aurait mérité mieux.

The Texas Chain Saw Massacre ★★★☆☆