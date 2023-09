Un influenceur des Laurentides débourse plus de 10 000$ pour un concours

Un influenceur québécois, qui a déboursé plus de 10 000 $ pour offrir une «vieille» Honda Civic à l’un de ses abonnés, fait parler de lui depuis le lancement du concours inusité.

Michael Fortin, qui compte près de 70 000 abonnés sur TikTok, a eu l’idée il y a quelques mois de modifier complètement son véhicule.

Mécanique, nettoyage en profondeur, gadgets de sécurité: l’influenceur n’a pas ménagé les moyens pour refaire une beauté à son modèle des années 2000.

«T’as besoin d’un char, ça tombe très bien, car je donne celui-là [Honda Civic] à un abonné», dit-il dans une vidéo TikTok, ajoutant que le véhicule est dorénavant «incroyablement beau et propre».

«On a changé l’huile, la batterie, les freins pour une valeur totale de 700$. Le "wrap" professionnel d’une valeur de 3500$. L’ampli de "bass", l’ampli de son et le "subwoofer" pour une valeur de 2500$», explique-t-il sur YouTube, précisant qu’un système de démarrage à distance a été installé.

Contacté par TVANouvelles.ca, Michael Fortin détaille les raisons qui l’ont incité à donner le véhicule.

«J’étais au gym et j’envisageais de vendre la Civic. C’est vraiment quand j’ai regardé Marketplace et que j’ai vu les prix exorbitants des voitures usagées que j’ai eu l’idée d’aider quelqu’un et de donner le véhicule», a-t-il fait savoir.

«Pour ce qui est de la remise, le plan est d’essayer de surprendre la personne définitivement.»

Le créateur de contenu a précisé les détails pour participer au concours sur sa chaîne YouTube.

Ce dernier indique que le montage complet de la vidéo YouTube a nécessité quelque 200 heures de travail.