Vivre ensemble : Des municipalités pour toutes et tous

Pour les familles, les jeunes, les aînés, les personnes en situation de handicap, les femmes, les personnes immigrantes ou issues des différentes diversités ethnoculturelles, socio-culturelles, sexuelles ou de genre... Les municipalités s’assurent de l’accessibilité aux services pour tous leurs citoyens. Au cours des vingt dernières années, une prise de conscience en ce sens s’est accélérée. Les municipalités sont appelées de plus en plus à utiliser leurs leviers, règlements et capacités d’intervention, de même qu’à élaborer des plans d’action pour contribuer à la qualité de vie de leurs citoyens.

L’accès équitable aux ressources

Dans une municipalité, l’accès aux ressources et aux services est fortement influencé par l’aménagement du territoire, l’urbanisme, le transport et l’environnement bâti. Avec ses champs d’actions concernant l’habitation, la voirie, les loisirs, les transports en commun, le développement communautaire et culturel, la municipalité a les moyens, par les choix qu’elle pose, d’être accueillante pour l’ensemble de sa population. Ainsi, les compétences bien utilisées d’une municipalité contribuent indéniablement au développement de la communauté et à l’épanouissement des individus. Par exemple, de 2020 à 2022, les collectivités de Rivière-Bleue, Lachute, Fleurimont, Marieville et Val-d’Or ont profité du Fonds de sécurisation routière du ministère des Transports du Québec afin de réaménager leur rue principale pour faciliter la cohabitation des différents usagers. Au final, tous y gagnent.

Politiques familiales mises de l’avant

Au Québec, depuis 2002, plus de 900 municipalités et municipalités régionales de comtés (MRC) se sont dotées d’une politique familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 1, ce qui a exercé une influence positive sur le développement des bibliothèques, des parcs et autres lieux publics. Les municipalités sont en mesure d’adapter les milieux de vie aux besoins des familles. Elles peuvent assurer la mise en place de services de proximité dans des domaines comme la culture, les loisirs et le patrimoine. Les municipalités peuvent aussi susciter et appuyer des projets divers comme des maisons de jeunes, des maisons de la famille, des refuges pour les personnes en difficulté ou l’implantation d’un service de garde éducatif à l’enfance.

Le maire de la Municipalité de Saint-Côme, dans Lanaudière, a constaté que sa communauté avait besoin d’un CPE puisqu’elle connaissait un petit boum démographique. Il a donc communiqué avec la direction générale du CPE La chenille, qui possédait déjà deux installations à Saint-Donat et à Chertsey, pour discuter de l’implantation d’une nouvelle installation à Saint-Côme. Sous la direction du maire, des responsables de services de garde éducatifs en milieu familial, l’école du village, le centre de services scolaire et le CLSC se sont impliqués dans le projet. Le nouveau CPE a ouvert ses portes et a pu combler ses places rapidement2 .

Pour bien vieillir chez soi

Le vieillissement de la population québécoise amène les municipalités à apporter des ajustements à plusieurs services et infrastructures. Le Programme d’infrastructures municipale pour les aînés (PRIMA) vient fournir l’aide et l’information nécessaires pour contribuer aux besoins particuliers des aînés. En rendant les aménagements inclusifs, sécuritaires et confortables, la qualité de vie des citoyens plus âgés peut être ainsi maintenue. Par exemple, dans un projet visant à favoriser le vieillissement actif, les municipalités de Beaupré et de Saint-Joachim, ont pu intégrer un ascenseur à leur centre communautaire. Du côté de Salaberry-de-Valleyfield, la municipalité, avec ce soutien a pu aménager un parc pour aînés, avec l’ajout de quatre terrains de pétanque et l’installation de toiles d’ombrages, la mise en place de mobilier urbain et l’aménagement paysagers des lieux sur le terrain du bâtiment des Services récréatifs de la ville.

Pour une accessibilité universelle

L’accessibilité aux installations et aux services est malheureusement parfois freinée par de petits obstacles qui deviennent rapidement insurmontables pour les personnes qui vivent au quotidien avec des limitations fonctionnelles et des handicaps. Parce qu’elles sont au cœur du quotidien des citoyens, les municipalités sont responsables d’identifier ces obstacles sur leur territoire. « Elles doivent se montrer proactives et mettre en place des mesures afin de réduire ces obstacles, précise Daniel Jean, directeur général de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ). Les municipalités de 15 000 habitants et plus doivent faire un bilan annuel des actions qui ont été mises en œuvre au cours de l’année et rendre public ce plan d’action.»

Plusieurs municipalités ont d’ailleurs montré l’exemple dans les dernières années. La Ville de Beloeil en fait partie. Son plan d’action a récemment été salué par l’OPHQ. Parmi les mesures de la municipalité, l’Office a souligné l’amélioration de l’accès aux jardins communautaires pour les personnes en situation de handicap, de même que l’embauche de moniteurs et de monitrices spécialisés pour intégrer les enfants avec des besoins particuliers dans les camps de jour.

Quelques intégrations réussies

« Les organismes municipaux sont parmi les premiers intervenants en matière d’établissement, d’intégration et de pleine participation des personnes immigrantes », rappelle le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). Il ajoute « qu’en tant qu’institutions démocratiques les plus proches des citoyennes et citoyens, les municipalités ont la capacité de mettre en œuvre des actions visant à créer un milieu de vie contribuant à un établissement durable et harmonieux des personnes immigrantes et d’autres minorités ethnoculturelles dans les collectivités. »

Plusieurs y voient aussi une belle occasion de vitaliser leur milieu, puisque chaque nouvel arrivant est aussi membre d’une famille, un travailleur, un étudiant, un bénévole D’ailleurs, certaines municipalités se démarquent par leur implication dans l’accueil des réfugiés. C’est le cas de Saint-Hyacinthe qui, avec la Maison de la famille des Maskoutains, a organisé l’accueil de 59 Syriens en 2016, de 40 Bhoutanais en 2011 et de 36 Kosovars en 1999. Un manque de logements à Saint-Hyacinthe ne permettait pas d’accueillir des réfugiés ukrainiens, mais la Maison de la Famille des Maskoutains a contribué aux efforts pour leur trouver des familles d’accueil. Il s’agit bien souvent d’une fierté pour ces municipalités et une façon de raffermir les liens entre les membres de la collectivité.

Faire la différence

Ainsi, grâce aux services et activités qu’elles proposent, les municipalités sont de véritables vecteurs d’inclusion et d’épanouissement. On peut penser aux diverses programmations dans les bibliothèques municipales ou aux municipalités qui offrent des programmes pour susciter la participation des jeunes et des femmes à la vie démocratique municipale. On peut penser également à la Fête des voisins, un événement qui encourage voisines et voisins issus de tous les milieux à se rassembler dans le cadre d’une activité festive afin de socialiser. Les initiatives sont nombreuses pour que l’ensemble des citoyens puissent trouver leur place dans leur communauté ou être sensibilisés à la diversité.