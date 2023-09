10 astuces pour blanchir les vêtements

On me demande souvent comment rendre nos vêtements plus blancs ou comment empêcher que notre lessive prenne une couleur grisâtre. Voici, en rafale, plusieurs trucs qui pourront vous dépanner.

1. Lavez le blanc à l’eau chaude, en particulier si vous ajoutez de l’eau javellisée. On peut remplacer l’eau de Javel par un agent de blanchiment à base d’hydrogène liquide (eau oxygénée). Rappelez-vous que nos grands-mères faisaient bouillir le linge pour le blanchir.

2. Avec le temps, le coton et le lin blanc ont tendance à jaunir. Dans une grande marmite, versez 4 L d’eau et mélangez-y 60 ml (1/4 tasse) de sel et 60 ml (1/4 tasse) de bicarbonate de soude. Ajoutez les articles jaunis et faites bouillir pendant 1 heure.

3. La solution plus écolo serait d’ajouter à votre lessive 60 ml à 125 ml (1/4 à 1/2 tasse) de bicarbonate de soude ou de borax. Ces produits amplifient l’action du savon et adoucissent une eau reconnue pour être dure.

4. Soyez vigilants lorsque vous triez vos vêtements. Faites attention de ne pas mélanger les foncés et les pâles. Un lavage mixte de ces vêtements les fera grisonner dès la première brassée.

5. La lessive retrouvera aussi sa blancheur si vous ajoutez dans votre brassée un sac noué contenant des coquilles d’œufs vides, propres et brisées en morceaux grossiers, ainsi que quelques tranches de citron.

6. Il est possible de blanchir un vêtement jauni ou grisâtre en le faisant tremper une nuit entière dans de l’eau chaude additionnée d’eau oxygénée (1/2 bouteille/10 volumes)

7. Dans une cuve, versez de l’eau chaude additionnée de quelques cuillerées de crème de tartre et faites-y tremper les nappes et le linge de maison ancien jauni. Laissez agir une nuit et bien rincer.

8. Pour récupérer les vêtements blancs devenus ternes, ajoutez à votre détersif 2 sachets ou 2 c. à thé de levure chimique ou poudre à lever (eh oui ! la même que vous utilisez pour cuisiner un gâteau) ou versez-la directement dans la machine à laver. La levure a le pouvoir d’activer le détersif utilisé pour la lessive.

9. Pour rafraîchir une dentelle blanche, après un bon lavage avec un savon doux, faites-la tremper dans du lait puis étendez-la sur une serviette éponge pour faire sécher.

10. Rappelez-vous que le citron et le soleil sont deux précieux alliés pour faire blanchir les vêtements. Adoptez la corde à linge pour votre brassée de blanc.