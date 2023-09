Ashton Kutcher et Mila Kunis lourdement critiqués pour leur soutien à Danny Masterson

Ashton Kutcher et Mila Kunis ont récemment suscité la controverse en exprimant leur soutien à leur ancien collègue, Danny Masterson, dans le cadre de son procès pour viol. Les deux acteurs, qui ont partagé l'écran avec Masterson dans la série That '70s Show, ont écrit des lettres de motivation en faveur de l'acteur condamné, avant que ce dernier ne soit reconnu coupable.

Dans ces lettres, Kutcher et Kunis ont tenté de dépeindre une image positive de Masterson, louant son influence sur leur vie. Kutcher a déclaré que Danny Masterson avait été une influence positive et un modèle pour lui en tant qu'ami. Il a même attribué à Masterson le mérite de l'avoir éloigné de la drogue, un problème fréquent à Hollywood.

Chaque lettre exprimait la gratitude des acteurs envers Masterson pour son rôle de mentor et d'ami. Mila Kunis a qualifié Masterson d'«ami extraordinaire, de confident et surtout, de grand frère exceptionnel». Elle a également souligné le rôle essentiel de Masterson dans son développement personnel et professionnel.

Or, les lettres ont été rendues publiques après la condamnation de Danny Masterson, jeudi dernier, qui a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation pour viol, sur les trois déposés contre lui. Lesdites lettres écrites par les deux populaires acteurs ont entraîné une réaction mitigée du public, certains les considérant comme inappropriées compte tenu des crimes pour lesquels Masterson a été condamné.

Ashton Kutcher et Mila Kunis ont depuis réagi aux critiques.

En effet, dans un message vidéo partagé sur Instagram, ils ont exprimé leur prise de conscience de la douleur que leurs lettres ont pu causer aux victimes. Ils ont également souligné leur soutien inébranlable envers les victimes de violences sexuelles, affirmant qu'ils avaient toujours soutenu les victimes à travers leur travail et qu'ils continueraient à le faire à l'avenir.

Kutcher a précisé que la famille de Masterson les avait contactés il y a quelques mois pour demander s'ils pouvaient écrire des lettres de moralité en faveur de l'accusé afin de présenter un portrait plus positif de lui devant le juge lors de la détermination de sa peine.

Sur les réseaux sociaux, le couple Kutcher-Kunis est fortement pointé du doigt par plusieurs célébrités hollywoodiennes surprises de leur geste de soutien envers l’acteur qui s’apprête à débuter une sentence de pas moins de 30 ans de prison.

