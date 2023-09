Voici un bon roman québécois qui explore les hauts et les bas de la vie de famille

Avec De grandes personnes, Mathieu Rolland livre un roman bien particulier, qui déconstruit la vie de famille en multiples solitudes.

A priori, père, mère et enfant, les trois protagonistes du roman De grandes personnes, sont des performants.

Sophie a été une nageuse vedette qui se fait encore reconnaître quand elle sort. Benoît, son mari, est un actuaire habitué à tout prévoir. Leur fils Tom, 11 ans, est si doué qu’il a été dirigé vers une école spécialisée qui doit l’aider à exploiter son plein potentiel.

Sauf que rien ne va plus. Plus l’école cherche à s’adapter aux désirs de Tom, moins celui-ci a envie de répondre aux perches qu’on lui lance, incertain de ce qui l’intéresse.

De son côté, Benoît est de plus en plus confronté au vide de son travail. Quant à la sportive Sophie Sourire, comme on la surnommait au temps de sa gloire, elle est victime d’un terrible accident de voiture. Elle en sort avec le visage brûlé au troisième degré. Elle doit apprendre à se reconnaître et à maîtriser un corps qu’autrefois elle contrôlait parfaitement.

De toutes sortes de façons, le mal-être s’est donc installé dans cette famille à l’apparence choyée, mais il ne fait l’objet d’aucun partage.

Avant l’accident de Sophie, les conversations en famille ont la banalité de la routine : « Toutes nos conversations ont déjà eu lieu des centaines de fois », comme le lance Sophie à son mari. Après, les émotions ressenties face à un tel drame restent tues.

Solitude en trame de fond

L’auteur, Mathieu Rolland, dit avoir voulu imprégner son roman de l’atmosphère des toiles du peintre Jean Paul Lemieux dans lesquelles, même regroupés, les personnages dégagent un sentiment de solitude.

D’ailleurs, ces toiles trouvent place dans le récit, quand Benoît entraîne son jeune Tom à une exposition consacrée à Lemieux. L’actuaire s’accroche au jeu des silhouettes et des perspectives qui crée un réel sentiment de distance.

L’auteur arrive à reproduire cette sensation, mais en passant par les écrans qui meublent le quotidien de ses personnages – particulièrement chez Tom. C’est la version contemporaine de la vie sous observation.

De plus, il emploie un ton détaché, qui ne donne pas accès à la psyché de son trio. Rolland se sert plutôt du corps pour faire percevoir les émotions.

Ainsi, on ne sait pas si Sophie traverse des moments de panique à l’idée de ne pas se reconnaître. Ce sont ses doigts qui tâtent ses bandages puis son visage qui font comprendre son cheminement face à son nouvel état. De grandes personnes est un roman que l’on ressent.

L’auteur fait évoluer son trio à petites touches par une succession de scènes d’à peine quelques pages alors même que leur vie bascule ou doit prendre de grands tournants. Ce contraste est exploité avec une telle finesse qu’il crée paradoxalement un sentiment d’apaisement – à l’image des toiles de Lemieux.

On n’est pas dans les crises ici, plutôt dans le flottement – où l’on finit par doucement se poser.