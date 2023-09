Grand Prix cycliste de Montréal: une journée à oublier pour les cyclistes québécois

Malgré une belle performance de son équipe Israel-Premier Tech, le Canadien Michael Woods était visiblement très déçu de ne pas avoir pu se battre pour la victoire.

Sa 15e place à 55 secondes de Yates n’est pas ce qu’il avait annoncé au courant de la semaine. Le cycliste de 36 ans voulait de tout cœur ce titre devant les siens.

Le trophée de meilleur Canadien ne semblait même pas un prix de consolation dans son cas. Après son passage sur le podium, il ne s’est pas présenté en salle de presse.

Woods a avoué qu’il avait attendu cette course pendant des mois. «Je suis vraiment déçu du résultat et je m’attendais à mieux. Je me sentais bien, même avec le mauvais temps. Malheureusement, je n’avais tout simplement pas les jambes dans le dernier tour», a-t-il confié.

Pour sa part, Guillaume Boivin n’était pas non plus dans une grande journée, même s’il a abattu beaucoup de boulot pour son meneur. Après son abandon, Boivin a pu profiter d’un moment en famille avec son frère et son père pour regarder la fin de l’épreuve en bordure de la route.

Thierry Laforce / Agence QMI

«On voulait s’assurer d’éviter les problèmes avec la pluie. C’est une bonne façon de contrôler la course et de rester sain et sauf. C’est un stress de plus. Personnellement, ce n’était pas ma meilleure journée. Ce n’est pas ma plus grande course. J’ai fait pour le mieux avec ce que j’avais.»

Un peu engourdi par le froid, Hugo Houle n’a pas été en mesure de rallier l’arrivée. Avec environ 20 kilomètres à faire, il a poliment salué la foule qui l’acclamait.

«Ma tâche était de contrôler au début pour ne pas avoir de gros coups. C’était très exigeant. Daryl Impey voulait rouler pour qu’on reste à l’avant. Il était motivé pour sa dernière course. Quand Trek et Quick-Step sont arrivés, ils ont augmenté le tempo. On était un peu mis à mal. Après cinq heures, j’avais des crampes. J’avais atteint ma limite. Je ne pouvais pas faire mieux.»

Même si la formation espérait beaucoup mieux à Montréal, le bilan de la semaine n’est pas si mauvais avec un podium à Québec et une visibilité importante dans l’épreuve de la métropole.

«Ça ne marche pas à tous les jours. Je suis fier de l’équipe qui progresse. Je ne suis pas au top de mon art, mais ça fait longtemps que je n’ai pas fait de course de plus de cinq heures. C’est un mélange d’émotions.»

Aux abords du parcours, les spectateurs ont salué le courage du Français Julian Alaphilippe, qui s’est battu comme un lion à la fin pour ne pas être décroché.

«Ça fait plaisir. Ça fait du bien de savoir que je suis devant dans une course si dure. Ce n’est pas pour la victoire encore, mais j’espère bientôt.»

Du côté de l’équipe canadienne, le vétéran Pier-André Côté et les recrues de la formation n’ont pas complété l’épreuve non plus.