Voici une bande dessinée pour les amateurs de science-fiction de 7 à 77 ans

Imaginez vous coucher un soir, puis vous réveiller dans un endroit complètement différent le lendemain matin... Un endroit perdu au milieu de nulle part. C’est ce que vivent Welling, son petit frère Moé et une poignée d’autres enfants orphelins ! À leur réveil, ils sont sur une île inconnue, dans une cité aux équipements futuristes. Si c’est un véritable rêve, au départ, d’enfin avoir un chez-soi, la désagréable sensation d’être prisonniers de l’île s’empare ensuite d’eux...

Adenaom est une île située au cœur de l’océan Pacifique, protégée par un dôme conçu pour résister aux perturbations extérieures. Mais quelles sont ces perturbations exactement ? La planète est aux prises avec une terrible situation géopolitique. Aucune espèce végétale ou animale n’a survécu à l’épidémie provoquée par des émanations toxiques issues des bombardements de guerre. Des orphelins ont été endormis, puis transportés sur cette île « protectrice » avant le début des bombardements. Pourquoi n’y a-t-il que des enfants sur cette île ? Car les adultes ont trop de fois prouvé leur incapacité à fonder une société pacifique et durable... D’accord, ce premier volet de la bande dessinée La Bulle nous fait voyager dans un univers futuriste, mais son contexte géopolitique n’est pas sans nous rappeler le nôtre.

Rébellion, action et libération

Si les héros principaux de cette intrigue sont initialement Welling et Moé, d’autres jeunes se greffent rapidement autour d’eux et deviennent, chacun à leur façon, tout aussi importants. Malgré leur quête personnelle – que ce soit acquérir de nouvelles connaissances ou se créer une nouvelle « famille » sur l’île, ils ont tous une quête commune : trouver la véritable raison de leur présence sur Adenaom. Il est beau de les voir se questionner sans cesse, à savoir s’ils doivent s’en remettre à l’autorité ou si en s’unissant, ils pourront devenir les maîtres de leur destin. Car une chose est très préoccupante, sur leur île : quelque chose exerce un bien drôle de contrôle sur eux...

Une bande dessinée qui plaira aux amateurs de suspense et de science-fiction, La Bulle est une vraie bombe d’action !

À LIRE AUSSI

Le tiroir des bas tout seuls

Photo fournie par les Éditions les 400 coups

En aidant leur père à plier les vêtements propres, Louis et Madeleine découvrent un tiroir bien particulier, dans leur maison, dont ils ignoraient l’existence : le tiroir des bas tout seuls. C’est là qu’habitent toutes les chaussettes ayant perdu leur tendre moitié identique ! Médusés, le frère et la sœur écoutent leur père leur raconter que c’est normal, que chaque maison a son tiroir de bas tout seuls. Mais où vont donc toutes ces chaussettes égarées ? Et c’est ainsi que débute, pour Louis et Madeleine, une enquête bien excitante ! Une histoire drôle, cocasse et mignonne, parfaite pour initier les jeunes lecteurs aux récits d’enquête et de mystère.

Zoélie l’allumette T.1 : Le garçon oublié

Photo fournie par les Éditions les Malins

Avec plus de 150 000 exemplaires de sa série de romans Zoélie l’allumette vendus, les fans de l’univers littéraire de l’autrice Marie Potvin seront ravis de retrouver l’unique Zoélie dans sa première bande dessinée. La jeune Zoélie n’a malheureusement pas vraiment d’amis... À l’école, il y a le méchant Baptiste qui passe son temps à se moquer d’elle. Un jour, Zoélie se réfugie dans un cimetière, afin d’échapper à Baptiste. Un jeune inconnu se porte alors à son secours. Eugène est très gentil, mais aussi très étrange... Un réel plaisir de voir Zoélie prendre vie en bande dessinée !

Les aventures de Sam

Photo fournie par les Éditions Planète rebelle

La collection Perdre le nord des éditions Planète rebelle invite les jeunes lecteurs à entrer dans l’imaginaire foisonnant et les territoires, réels ou créés de toutes pièces, de conteurs et conteuses. Petit fait intéressant : une carte apparaît au début de chaque livre pour aider les lecteurs à retrouver le nord sur leur boussole, si jamais ils s’égarent en cours de lecture ! Le premier volet de cette collection, Les aventures de Sam, est un recueil de contes gaspésien. Des animaux qui parlent, un sorcier immortel et une tonne de créatures étranges attendent les lecteurs. De quoi découvrir la Gaspésie sous un nouvel angle !

Dans l’univers des Narpins T.2 : La disparition des ombres

Photo fournie par les Pratico Édition

Olivia est emballée d’assister au grand Festival des paréidolies, ces « illusions » qu’on voit dans des formes comme les nuages et les craques de bois. Olivia, son meilleur ami Frigule et leurs copains Sumatra et Alaska sont prêts à célébrer ! Cependant, les choses ne se déroulent pas comme prévu... Le petit frère d’Olivia lui raconte que son ombre a disparu à plusieurs reprises. Puis, l’affaire des ombres disparues fait les manchettes ! Qu’est-ce qui pourrait bien causer un tel phénomène ? Imaginé par l’autrice et ses enfants, l’univers des Narpins est une belle découverte pour les débutants en lecture et les jeunes lecteurs.