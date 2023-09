Les Jays terminent leur week-end en beauté

Les Blue Jays de Toronto ont balayé leur série de trois matchs face aux Royals de Kansas City grâce à un gain de 5 à 2 dimanche au Rogers Center de Toronto.

Les hommes de John Schneider ont connu du succès cette semaine en remportant cinq matchs sur une possibilité de six. Également, ils ont mis en banque huit victoires à leurs dix derniers rendez-vous.

Les Jays se retrouvent maintenant au deuxième rang parmi les équipes repêchées pour les éliminatoires dans la Ligue américaine.

À l’instar de la veille, les deux formations ont pris du temps avant de s’inscrire au pointage. Ce sont finalement les visiteurs qui ont mis les premiers points au tableau indicateur. Salvador Perez et Bobby Witt fils ont chacun mis leur contribution pendant cette manche.

Cependant, les Jays ont rapidement créé l’égalité lors de cette même manche. Le lanceur des Royals Cole Ragans a effectué trois mauvais lancers consécutifs qui ont permis à Vladimir Guerrero fils et Davis Schneider de venir croiser la plaque.

Par la suite, l’offensive torontoise n’a plus regardé derrière et elle a inscrit un total de trois points lors des manches sept et huit.

Le voltigeur de centre des Jays Kevin Kiermaier a d’ailleurs mis en banque son huitième coup de canon de la saison en septième manche.

L’artilleur partant des Blue Jays José Berrios a connu une excellente sortie sur la butte. Le droitier a enregistré sept retraits aux bâtons en autant de manches de travail tout en cédant cinq coups sûrs à l’adversaire.

Le spécialiste des fins de rencontre, Jordan Romano, a obtenu son 34e sauvetage de la campagne, ce qui le place au deuxième rang à ce chapitre dans la Ligue américaine. Il s’agissait également de son 95e sauvetage en carrière et il se retrouve maintenant au cinquième rang dans l’histoire des Jays.

La formation de la Ville Reine amorcera une série de quatre matchs à domicile face aux Rangers du Texas. Le Texas n’est pas bien loin derrière les Jays puisqu’elle a un match d’obtenir la dernière carte parmi les formations repêchées dans l’Américaine.

Les Mariners n’aident pas leur cause

Les Rays de Tampa Bay ont également passé le balai aux Mariners de Seattle en dépit d’un triomphe de 6 à 3 dimanche après-midi au Tropicana Field de St.Petersburg en Floride.

Les Mariners viennent de subir un septième revers à leurs dix derniers duels et ils sont à deux matchs et demi des Astros de Houston et du sommet dans la section Ouest dans la Ligue américaine.

Concernant les Rays, ils sont confortablement installés en tête des équipes repêchées dans l’Américaine avec une avance de huit matchs et demi.