Les Jets ont tenté d’acquérir un autre quart-arrière

Les Jets de New York ont envisagé au cours de la dernière saison morte d'acquérir les services du quart-arrière des Rams de Los Angeles, Matthew Stafford.

Selon Ian Rapoport de NFL Network, les négociations dans le but de faire l’acquisition Aaron Rodgers ont été plus longues que prévu et les Jets étaient désespérément à la recherche d’un quart-arrière.

- À lire aussi : Matthew Bergeron: frère d’armes avec l’un des chouchous du fantasy football

- À lire aussi : Une mauvaise nouvelle pour les Rams

New York ne connaissait pas les intentions de Rodgers. Ce n’est qu’au mois de mars que celui-ci a finalement manifesté son désir de se joindre aux Jets.

Concernant Stafford, les Rams auraient refusé de se départir de leur pivot numéro un.

Toujours selon cette même source, plusieurs formations du circuit Goodell auraient téléphoné aux Rams dans le but de faire l’acquisition de l’athlète de 35 ans.

Stafford a seulement disputé neuf matchs la saison dernière en raison de quelques blessures. Il a souffert d’une blessure au coude en plus d’avoir subi une commotion cérébrale.