Voici onze looks qui ont attiré les regards sur le tapis rouge à la Mostra de Venise

Marquée par la grève des scénaristes et des acteurs américains, cette 80e édition du Festival international du film de Venise n’est pas comme les éditions précédentes puisque les stars américaines brillent par leur absence.

Cependant côté mode, dès les premiers jours les stars européennes ont puisé dans les plus récentes collections des créateurs pour en mettre plein la vue. Certaines y sont allées pour des silhouettes classiques, d’autres pour des constructions inusitées ou encore des créations affriolantes. L’une a même osé le look sweat shirt façon Chanel !

Les complets amples se multiplient et se stylisent de façons de plus en plus originales. Et Isabelle Huppert prouve une fois de plus qu’à 70 ans, elle demeure une icône de mode qui étonne à chacune de ses sorties. Passage en revue des looks marquants.

CARLA BRUNI

Carla Bruni ne s’est jamais adonnée à l’extravagance vestimentaire, prouvant à chacun de ses passages sur les tapis rouges qu’une robe simple et bien taillée pour votre silhouette est une option qui vaut l’investissement. Pour cette occasion, la tenue est signée Valentino, les chaussures Santoni et les bijoux Chopard.

Photo WENN

AMANDA COLLIN

Amanda Collin a fait un choix audacieux en optant pour un ensemble qui a l’allure d’un survêtement en coton ouaté. L’actrice danoise a judicieusement choisi une panoplie tricotée Chanel ornée de palmiers mauves, roses et jaunes.

Photo WENN

FRANCESCA CHILLEMI

L’actrice italienne Francesca Chillemi a choisi une création dorée tout en contraste de la designer Alberta Ferretti : une blouse écourtée en mousseline à manches ballon et se terminant en traîne juxtaposée à une jupe droite brodée de tubes en verre. Une touche légèrement athlé-tique qui injecte une fraîcheur à la silhouette.

Photo WENN

MARIACARLA BOSCONO

La mannequin Mariacarla Boscono a joué la carte boudoir en enfilant cette création en mousseline cramoisie Dolce & Gabbana retenue par un corset de bandes en satin, d’œillets et de rubans en satin. La mise en beauté naturelle est le parfait complément à la tenue incendiaire.

Photo WENN

GIOVANNI CACCAMO

L’auteur-compositeur-interprète italien Giovanni Caccamo était l’ambassadeur de l’esthétisme épuré et raffiné qui a fait la renommée de la griffe Jil Sander.

Photo Getty Images

CATERINA MURINO

Caterina Murino a bien montré comment on aborde une robe à la coupe originale ; ici, la maison Fendi a relié la traîne à la manche droite. On opte pour une couleur inhabituelle et on y va pour une allure désinvolte.

Photo WENN

GRETA BELLAMACINA

Les robes nude (couleur chair) ne sont parfois pas de la bonne nuance pour la carnation de celle qui la porte, mais c’est tout le contraire ici. Les losanges décorés de nœuds qui se télescopent le long de cette création Valentino illuminent la silhouette de l’actrice britannique Greta Bellamacina.

Photo WENN

AVA DUVERNAY

En prenant cette pose, la réalisatrice et productrice Ava DuVernay accentue la symétrie de cette robe noire Louis Vuitton. Son accessoirisation de bijoux Chopard et Louis Vuitton, ainsi que sa mise en beauté en font une silhouette très élégante.

Photo Getty Images

GUSTAV LINDH

Les complets amples plaisent à ceux qui osent. L’acteur suédois Gustav Lindh a puisé ce costume gris dans la collection Dior Homme. Remarquez que les revers de l’encolure ont été dépliés puis retenus d’une broche coquillage.

Photo WENN

RITA ORA

Une robe noire transparente ne fait plus tourner toutes les têtes, c’est peut-être pour cette raison que Rita Ora a décidé d’en rajouter et a craqué pour ce modèle de Stéphane Rolland orné d’une demi-fleur blanche pour faire son entrée au gala amfAR Venezia.

Photo Getty Images

Look de la semaine

ISABELLE HUPPERT

À 70 ans, Isabelle Huppert ne cesse de surprendre y allant d’excentricités et de choix mode pointus. Lorsque l’actrice française craque pour une tenue, elle l’incarne pleinement, comme elle le fait avec ses rôles. À l’occasion de la projection du film Maestro réalisé par Bradley Cooper, elle est apparue scintillante, enveloppée de franges pailletées argentées de Balenciaga, ses cheveux vagués avaient un aspect mouillé. Comme quoi le wet look est pour tous les âges. On ne peut que l’applaudir pour ce qu’elle présente, et on en redemande !