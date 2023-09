Une douce œuvre contemplative

Le ciel est plein de mystères et, pour les petits, ces mystères sont grands, grands, grands... À travers l’œuvre poétique Mon soleil, la lune et moi de l’autrice Nadine Descheneaux, les enfants sont invités à remarquer qu’ils sont toujours accompagnés, soit par la lune ou le soleil.

Photo fournie par Soulières éditeur

Mon soleil, la lune et moi ; quel beau récit poétique pour mettre des étoiles dans les yeux ! Racontez-nous l’histoire derrière cette œuvre littéraire.

La nouvelle collection Petit fleuve, chez Soulières éditeur, en est une d’observation et d’exploration... Dans les écoles, j’observe les petits pour voir comment ils regardent le monde. J’avais envie de leur offrir une poésie à leur portée. Je me suis mis dans la tête d’un enfant qui regarde le soleil et qui se dit qu’il est toujours présent. Parfois, la lune est là en même temps. Toutes ces réflexions qu’ont les enfants !

Ainsi, quand on parle d’une œuvre contemplative, c’est pour souligner l’importance de l’observation...

Oui, les enfants remarquent tant de choses, puis ils vont tomber dans la lune en regardant dehors ! C’est vraiment ce que j’ai essayé de faire, avec ce livre, présenter comment le soleil rythme leurs journées. Les enfants ne savent pas trop pourquoi, mais ils savent que le soleil revient tous les matins. Mon récit démontre que demain, le chemin du matin va recommencer. C’est rassurant et souvent, les enfants ont besoin d’être rassurés, car ils ont des vies chaotiques.

Ce n’est pas la première fois que vous faites une incursion en poésie. Pourquoi cet amour de la poésie ?

Je suis devenue amoureuse des haïkus. Ça ramène mon côté mathématique. Après le cégep, j’ai hésité à poursuivre des études en mathématique. J’aime la structure des maths, le fait de se casser la tête. Le haïku a des contraintes de nombre de syllabes, par exemple. Ça me permettait autant d’être super créative, tout en me donnant un défi de plus.

Vous écrivez également des romans d’épouvante. Vous ne devez pas vous mettre dans la même ambiance que pour créer de la poésie !

Exactement, ce n’est tellement pas la même chose. En même temps, c’est parfait pour moi. J’aurais beaucoup de misère à ne faire qu’un seul truc, dans la vie ! Un est efficace dans les actions et l’autre est plus dans la contemplation. Dans une histoire, il y a l’histoire en tant que telle – ce que tu veux raconter – mais la façon que tu la racontes va ajouter une autre dimension.

Vous dites adorer également les levers et couchers de soleil. Vraiment ? Un ne surpasse pas l’autre, dans votre cœur ?

Je n’arrive pas à trouver un « gagnant » (rires) ! Je suis très matinale. J’ai l’impression d’être toute seule à voir le lever du soleil. Puis, le coucher du soleil, c’est apaisant aussi. La journée finit ; c’est un wrap, merci ! Je suis récemment déménagée à Rimouski et on a de superbes couchers de soleil sur le fleuve. D’où mon ambivalence !