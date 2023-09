Une fillette de 5 ans laissée seule par le chauffeur d'autobus

Une fillette de 5 ans a été laissée seule en bordure du boulevard Henri-Bourrassa par le chauffeur d’autobus mardi dernier à Québec.

L’école affirme que ce n’est pas la procédure habituelle, mais le transporteur n’est pas du même avis.

L’événement s’est produit à la fin de la première journée complète de maternelle pour la petite Léa-Jade.

Une dame l’aurait trouvée et mise en sécurité.

La mère de l’enfant devait aller récupérer sa fille au service de garde après l’école, mais la petite a pris l’autobus par erreur.

Elle prend le transport scolaire deux soirs par semaine, mais pas le mardi.

L’école a indiqué au parent à maintes reprises que le chauffeur se trouve dans l’obligation de garder l’enfant à bord de l’autobus et de l’emmener au service de garde à la fin du parcours si aucun adulte n’est présent pour accueillir l’élève à son arrêt.

Geneviève Gariépy, la mère de l’enfant, a décidé de retirer Léa-Jade du transport scolaire et de déposer une plainte.

«Si j’avais su qu’il y avait la moindre chance qu’on débarque mon enfant à l’arrêt d’autobus s’il n’y avait personne, jamais elle n’aurait mis le pied dans le transport scolaire. C’est sûr et certain. On ne sait jamais ce qu’il peut arriver, on peut être coincé dans un embouteillage», a-t-elle déclaré à la caméra de TVA Nouvelles.

«Quand l’autobus m’a débarquée, il n’y avait personne à l’arrêt», explique fièrement la fillette.

Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries a répondu que «les conducteurs n’ont pas de consignes formelles lors de la descente pour chaque élève. Cependant, le CSS demande aux transporteurs de sensibiliser leurs conducteurs et de porter une attention aux habitudes des familles pour éviter de tels incidents».