Vieillir avant le temps

Je vous écris à propos de ma petite nièce de treize ans. Sa mère, ma sœur, a perdu son mari dans un grave accident l’hiver dernier. Mère de trois enfants dont les plus jeunes ont sept et cinq ans, elle s’est retrouvée du jour au lendemain à devoir veiller seule physiquement et monétairement sur sa petite famille.

Depuis les événements, on dirait que ma nièce a changé. Elle qui n’était encore qu’une enfant au décès de son père, est soudainement devenue une adulte. Elle s’occupe de ses deux frères comme si elle en était la mère. Et en conséquence, ma sœur semble lui en laisser beaucoup sur les épaules. Je remarque aussi que son tempérament a changé. Elle est moins joyeuse et surtout moins insouciante qu’avant, comme si elle avait peur que quelque chose d’imprévu ne survienne.

Ma mère a remarqué la même chose et elle en a parlé à ma sœur, question de lui faire comprendre que la petite avait encore le droit de vivre sa vie d’enfant. Mais ma sœur a vite coupé court en répliquant que sa fille lui enlevait un gros poids de sur les épaules et que sa présence rassurante auprès des deux plus jeunes faisait en sorte de lui donner un peu de temps pour elle.

Est-ce normal de la part d’une mère d’imposer ça à son enfant ? Est-ce que ça n’est pas la faire vieillir trop vite que d’en faire une adulte aussi jeune ? N’y a-t-il pas là un risque de déséquilibre émotionnel pour la petite ? Je trouve d’ailleurs étonnant que cette transformation de la petite fille à une presque femme se soit faite aussi vite en elle.

Tante inquiète

Votre nièce a vécu un gros choc en perdant son père à un âge où son Œdipe n’était peut-être pas encore résolu. Qui plus est, elle a pris conscience que sa mère seule devrait désormais assumer toute la responsabilité familiale, et ça a probablement réveillé en elle un certain sentiment d’inquiétude quant à la capacité de sa mère de tenir seule le fort. Probablement par mimétisme avec elle, elle a intégré tous les gestes à poser envers ses frères pour la soulager d’une partie de ta tâche.

Oui c’est brutal comme changement, mais si votre nièce a aussi vite intégré ces comportements, c’est qu’elle était prête pour le faire. Ce sérieux que vous ne lui connaissiez pas était en elle, prêt à s’épanouir. Vous et votre mère faites bien de continuer à l’avoir à l’œil pour la soutenir en cas de besoin, mais veillez aussi à l’encourager dans sa volonté de soulager sa mère, car cela révèle une capacité d’empathie qui va lui servir tout le reste de sa vie.