11 septembre 2001: «J’ai été témoin du deuxième impact»

Vingt-deux ans se sont écoulés depuis les attentats du 11 septembre 2001, une tragédie qui a fait perdre la vie à 2977 personnes et en a blessé 6280 autres. Des Québécois qui vivaient à New York se souviennent très bien de cette journée.

Au micro d’Alexandre Dubé via QUB radio, l’architecte Daniel Laporte a mentionné s’en souvenir comme si c’était hier. Il habitait très près des tours jumelles, ce qui lui donnait un accès direct aux événements. Cette journée-là, il était chez lui en compagnie de sa mère qui lui rendait visite.

«On était supposés aller manger au restaurant situé sur le toit du World Trade Center», a raconté M. Laporte.

Il se souvient que tout a commencé à 8h46 lorsque le premier avion a percuté la tour nord du complexe.

«Ce son-là a été le début d’une histoire très triste», a-t-il raconté.

C’est lorsque le deuxième avion a frappé l’édifice sud, quelques minutes plus tard, qu’il a compris que quelque chose se passait.

Au même moment, à quelques kilomètres de là, se trouvait le commissaire général de Québec-New York, Michel Létourneau. Lui a été témoin du deuxième impact alors qu’il était en voiture en direction du centre-ville. C’est ce qu’il a rapporté en entrevue à QUB radio.

«Ma conjointe m’a appelé en panique me demandant où j’étais et ce que je faisais, s’est remémoré M. Létourneau. Nous, dans la camionnette, on ne savait pas trop ce qui se passait.»

La confusion semble être ce que les témoins des attentats ont tous ressenti après les événements. Le commissaire général de Québec-New York, sans voix, a expliqué avoir eu de la difficulté à décoder ce qui venait de se passer.

De son côté, l’architecte Daniel Laporte a admis la même chose, notamment lorsqu’il a réalisé que les lignes téléphoniques n’étaient plus en fonction.

Ground zero

À la suite des événements, certains se sont rendus sur le site afin de constater les dégâts. Parmi eux se trouvait Michel Létourneau. Ce dernier a qualifié cette expérience de douloureuse.

Il a mentionné que «la senteur qui était là était apocalyptique. [...] On ne savait pas ce qu’on y retrouverait. Des morts, des policiers, des pompiers ? Semble-t-il qu’on a passé à côté de plein d’affaires qu’on n’a pas vues, fort heureusement ».

M. Létourneau a ajouté qu’il se souviendra toujours de l’odeur, de ce qu’il a vu, mais aussi de cette espèce de silence.

«Les gens se regardaient, mais personne ne parlait. Tout le monde était sous le choc», a-t-il poursuivi.

Vingt-deux ans plus tard

Même si les années se sont écoulées, Michel Létourneau a gardé contact avec toutes les personnes rencontrées à la suite de la tragédie.

Il a également mentionné que chaque année, il rédige une publication sur son réseau social Facebook afin de rappeler ce dont il a été témoin.

Daniel Laporte, lui, a expliqué ne pas pouvoir s’empêcher d’avoir le cœur gros à chaque 11 septembre.

«La chose que j’ai apprise avec les années, c’est que ça a vraiment bouleversé tout le monde, profondément. On vit avec. On vient à ne pas trop y penser», a-t-il précisé.

Il a conclu en affirmant que tout le monde se rappelle exactement où ils étaient.

