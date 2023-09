Colombie-Britannique: trois personnes poignardées en plein festival à Vancouver

La police de Vancouver, en Colombie-Britannique, enquête sur une triple agression à l’arme blanche survenue en plein festival Light Up Chinatown dimanche en fin d’après-midi.

Trois personnes qui participaient au festival ont été poignardées peu avant 18 h par un suspect près de la scène installée près des rues Columbia et Keefer.

Les trois victimes, dont l’âge n’a pas été précisé, ont été évacuées en centre hospitalier pour des blessures qui mettent leur vie en danger, selon ce qu’a rapporté le réseau Global News.

Le suspect, un homme de 60 ans, a été arrêté et devait être rencontré par les enquêteurs qui tentaient dimanche soir d’en savoir plus sur les circonstances de cette agression armée.

La maire de Vancouver Ken Sim a condamné l’agression armée et réitéré la solidarité de son administration aux organisateurs de Light Up Chinatown et aux festivaliers.

«Nous ne permettrons pas que cet acte de violence insensé perturbe les célébrations de tout ce qui fait la grandeur de notre ville», a indiqué sur Twitter le maire Sim.

«Nous travaillerons chaque jour pour garantir que Vancouver soit un endroit où les gens peuvent vivre, travailler et s'épanouir dans un environnement sûr», a-t-il ajouté dans un communiqué.