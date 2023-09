Élection partielle: des partis dépensent des centaines de dollars en publicités sur Meta

Après avoir suspendu leurs publicités sur les plateformes de Meta en juillet pour protester contre la décision de l’entreprise de bloquer les actualités sur ses plateformes, plusieurs des partis engagés dans la course pour remporter la circonscription de Jean-Talon y ont dépensé des centaines de dollars pour promouvoir leurs candidats.

• À lire aussi: Partielle dans Jean-Talon: les candidats à la rencontre des électeurs

• À lire aussi: Élection partielle dans Jean-Talon : les priorités des électeurs

• À lire aussi: Élection partielle dans Jean-Talon: les électeurs conviés aux urnes le 2 octobre

Parmi les cinq partis engagés dans la course pour remporter la circonscription de Jean-Talon, seuls la CAQ, le PQ et Climat Québec n’ont investi aucun fonds dans des publicités sur Facebook et Instagram depuis le début de la partielle.

Le 8 septembre, Québec solidaire a dépensé moins de 100 $ pour chacune de ses 8 publicités mettant en avant son candidat, Olivier Bolduc, dans la circonscription de Jean-Talon.

« On vote solidaire le 2 octobre, on vote pour Olivier Bolduc dans Jean-Talon ! » peut-on lire sur chacune de ces publicités.

Capture d'écran / Facebook

Pour chacune de ses publicités, la taille de l’audience estimée a été évaluée entre 50 000 et 100 000 personnes.

Lorsque questionné par TVA Nouvelles, le député solidaire Vincent Marissal affirme que son parti soutient les médias québécois.

« Québec solidaire soutient les médias québécois, c’est pour cette raison que nous proposons depuis des années la création d’un Fonds des médias pour assurer la vitalité et la diversité de l’information partout au Québec. Ce n’est pas en boycottant Facebook pour quelques milliers de dollars qu’on va sauver les médias régionaux et nationaux, il faut une vraie solution structurante.»

Il précise aussi que Québec solidaire va investir la moitié de son budget publicitaire pour la partielle de Jean-Talon auprès de médias traditionnels francophones.

«En période électorale, le travail d’un parti est de rejoindre le plus d’électeurs possible, et une écrasante majorité d’entre eux sont actifs sur les médias sociaux. C’est une question de démocratie», dit Vincent Marissal.

Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, a dépensé jusqu’à présent près de 1000 $ pour une publicité diffusée sur Facebook et Instagram depuis le 6 septembre. Cette publicité pourrait atteindre entre 100 000 et 500 000 personnes. En date de lundi matin, elle avait généré plus de 60 000 impressions.

Capture d'écran / Facebook

La candidate libérale dans Jean-Talon, Élise Avard-Bernier, a quant à elle investi des fonds dans les deux publicités mises en ligne le 9 septembre via sa page Facebook. Chacune d’elles pourrait atteindre entre 50 000 et 100 000 personnes.

Capture d'écran / Facebook

Rappelons qu’en juillet, les gouvernements, grands médias, et villes ont soutenu une pause publicitaire sur Facebook et Instagram, propriétés de Meta. Ce front commun faisait suite au blocage par Meta des contenus d’actualités canadiens en réaction à l’adoption de la loi C-18 sur les nouvelles en ligne.