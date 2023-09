Il sera difficile de régionaliser l’immigration, prévient un démographe

Le gouvernement Legault a peu de chance de convaincre les immigrants de s’établir en région car la force d’attraction de Montréal est trop forte, prévient un démographe.

«Ça fait 50 ans qu’on essaie de régionaliser l’immigration au Québec, et ça fait 50 ans que ça ne bouge pratiquement pas», a soufflé le professeur au département de démographie de l’Université de Montréal, Marc Termote, en entrevue en prévision de la consultation sur la planification de l’immigration au Québec qui débute mardi, au parlement.

De fait, même si le gouvernement dispose d’une stratégie de régionalisation de l’immigration depuis 1993, la vaste majorité des immigrants internationaux (84,5 %) choisissent toujours de s’établir dans la grande région de Montréal, selon les données du recensement de 2021. Les autres vont pour la plupart s’installer dans des plus petits centres, comme Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières ou Gatineau.

Parents et amis

«C’est difficile, et ce n’est pas étonnant», a observé M. Termote. «Toutes les sociétés d’immigration ont le même problème : partout, la grande majorité des immigrants se rend dans les grandes régions métropolitaines. En Ontario, ils vont à Toronto, et en Allemagne, ils se dirigent plutôt vers Berlin.»

Cette tendance s’explique par le fait que les immigrants, au moment de choisir où ils vont s’installer, essaient de se trouver parmi leurs semblables, car cela leur permet d’avoir de l’aide pour trouver un logement et un emploi. «Dans le jargon, c’est ce qu’on appelle la “théorie des parents et amis”», a affirmé le démographe.

Pour illustrer son propos, M. Termote rappelle que 600 réfugiés bosniaques se sont installés à Rimouski pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine au début des années 1990. «Quelques années plus tard, il n’en restait aucun. Ils sont rendus à Toronto, car il y a beaucoup de Bosniaques à Toronto».

«Il ne faut pas non plus négliger le phénomène linguistique. À Montréal, les immigrants peuvent fonctionner en anglais ou en français, à leur gré, alors qu’ailleurs, ils sont obligés d’utiliser le français», a-t-il ajouté.

Stratégie

Selon le cahier de consultation du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), la régionalisation de l’immigration est «une priorité» pour répondre aux besoins économiques des régions, et parce que les régions sont «à même d’offrir une intégration culturelle et linguistique réussie».

Certes, divers programmes sont en place pour accompagner les immigrants, les entreprises et les municipalités dans ce processus, mais il est essentiel que le gouvernement concentre ses efforts au bon endroit s’il veut réussir, croit M. Termote.

«Miser sur les étudiants étrangers plutôt que sur les demandeurs d’asile pourrait être une manière “indirecte” de régionaliser, car ceux qui s’établissent hors de Montréal ont un profil particulier, ils sont généralement plus scolarisés».

«Mais ne je reste pas très optimiste», a conclu Marc Termote.

Rappelons que Québec étudie deux scénarios en ce qui concerne les seuils d’immigration. Le premier propose d’«augmenter graduellement les cibles totales pour atteindre 60 000 admissions en 2027», et le second propose de maintenant les seuils à 50 000 immigrants par année.