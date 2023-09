Immigration, un habile mensonge de Legault : en prendre moins pour en prendre soin

Alors que s’amorceront, la semaine prochaine, à Québec, les consultations sur la politique d’immigration du Québec pour les prochaines années, l’heure est à tracer le bilan de la Coalition Avenir Québec en matière d’immigration.

« En prendre moins pour en prendre soins », c’est ainsi que François Legault a présenté la vision de son gouvernement en matière d’immigration.

Or, lors des cinq dernières années, les Québécois ont pu constater que ce n’était qu’un slogan. La réalité en est tout autre.

Intégration réussie ?

En prendre moins - Le gouvernement Legault a ouvert la porte à une hausse massive de l’immigration temporaire. Il y avait, l’an dernier, 300,000 immigrants temporaires au Québec, soit beaucoup plus que sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard.

Soyons clair, bien que le Québec ait besoin d’une immigration importante pour pallier les effets de la pénurie de main-d’œuvre, stimuler la croissance économique et assurer la livraison des services auxquels les Québécois ont droit, l’accueil de ces travailleurs ne peut se faire sans un plan clair qui prévoit des mesures vigoureuses d’intégration, de francisation et de logement, ce qui fait actuellement défaut.

En prendre soin – Malheureusement, malgré les mesures prônées par la CAQ ces dernières années, force est de constater qu’après cinq ans, les résultats ne sont pas au rendez-vous. À la confiance s’est substituée une précarité qui n’est pas à la hauteur des efforts et des aspirations de ceux qui font le choix de venir bâtir le Québec avec nous ni des attentes de la société québécoise.

L’incapacité du gouvernement Legault de fournir des services de francisation adéquats en temps opportun, le capharnaüm bureaucratique de Francisation Québec, un système d’immigration caractérisé par des délais de beaucoup supérieurs à ceux des autres provinces, notamment pour le regroupement familial ou bien l’incurie actuelle en matière d’accès à la résidence permanente pour les personnes réfugiées reconnues sur place, qui sont confrontées à 25 ans d’attente selon les cibles d’admission actuelle, nous démontrent bien que ce gouvernement n’est ni en contrôle ni à l’écoute en matière d’immigration.

Stratégie attendue

La CAQ a sciemment joué sur les inquiétudes légitimes des Québécois qui souhaitent un système d’immigration ordonné à la hauteur de leur ouverture à accueillir ceux qui font le choix du Québec. Elle a dit une chose, en prendre moins et en prendre soins, et fait son contraire. Elle a prétendu de façon populiste pendant des années que la capacité d’accueil du Québec était atteinte, tout en augmentant l’immigration temporaire, sans jamais déposer une seule étude pour chiffrer cette capacité d’accueil.

Pendant ce temps, elle n’a pas non plus su faire évoluer la capacité d’accueil du Québec ni mettre en place les mesures permettant de favoriser l’arrivée et l’intégration harmonieuse de ceux qui sont prêt à relever avec nous les défis de la pénurie de main-d’œuvre.

Le gouvernement doit dès maintenant se relever les manches, déposer un portrait clair de l’ensemble de l’immigration qui se destine au Québec, mais surtout, faire connaître une stratégie claire qui touche tous les aspects de l’accueil et de l’intégration et contenant des mesures robustes pour le logement.

Le Québec a été construit par des générations successives qui se sont retroussés les manches. C’est aujourd’hui notre tour de bâtir ensemble un Québec dont tous peuvent être fiers.

Monsef Derraji, Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’immigration, de francisation et d’intégration