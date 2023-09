Incendies criminels à Chibougamau: Brian Paré fait face à 11 chefs d’accusation

L’addition s’alourdit pour l’homme de Chibougamau qui a été arrêté en lien avec des incendies criminels au cours de la semaine dernière: il fait désormais face à 11 chefs d’accusation.

Brian Paré, un homme de 37 ans, est soupçonné d’avoir allumé des incendies criminels au cours de l’été 2023 pendant et après la période des feux de forêt. Il avait été arrêté par la Sûreté du Québec (SQ), jeudi dernier.

Lors de sa comparution dans le cadre de l’enquête sur remise en liberté au palais de justice de Roberval, pas moins de neuf nouvelles accusations se sont ajoutées.

Trois feux le même jour

Parmi celles-ci, le suspect est désormais formellement accusé de nuisance publique pour la somme des actes qu’il aurait perpétrés entre le 31 mai et le 5 septembre dernier.

Alors qu’il faisait déjà face à des chefs d’incendies criminels pour des évènements survenus le 31 mai, à Chapais, et le 18 juillet, près de Chibougamau, d’autres accusations de la même nature se sont ajoutées pour les 5 et 8 juillet et les 1 et 5 septembre.

Trois fois plutôt qu’une, il aurait également été à l’origine de brasiers le 1er juin, soit un près de Chapais et deux autres sur le territoire de Chibougamau.